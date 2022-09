Eitel Sonnenschein bei Zwettl, Ernüchterung bei Rohrbach/St. Veit

Details Samstag, 10. September 2022 00:07

1. Landesliga: Der SC Zwettl stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem SG Rohrbach/St. Veit vor fast 550 Zuschauern mit einem 5:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Zwettl ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den Rohrbach/St. Veit einen klaren Erfolg.

Schon in Minute fünf konnten die Hausherren einen Angriff über die rechte Seite erfolgreich abschließen. Die Führung des SC Zwettl stellte Patrick Krammer sicher. Der Angreifer traf vor 545 Zuschauern zum 1:0. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Kilian Bayer (7.), der nach einem Eckball zur Stelle war. Die Heimischen dominieren nun das Spiel. Für ruhige Verhältnisse sorgte Krammer, als er, nach einem zu kurzen Rückpass, das 3:0 für den Ligaprimus besorgte (22.). In Minute 34 wurde ein weiterer Treffer des SC Zwettl wegen Abseits aberkannt. Vier Minuten nach dem Abseitstreffer entscheidet der Unparteiische erneut auf Abseits und erkennt das vermeintliche 4:0 nicht an. Rohrbach/St. Veit ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Zwettl.

Zwettl klar überlegen

Nach toller Kombination über Krammer und Aigner auf der rechten Seite erhöhte letztendlich Kapitän Schmidt mit seinem nächsten Saisontreffer den Vorsprung des SC Zwettl in der 60. Minute auf 4:0. Eigentlich war der SG Rohrbach/St. Veit schon geschlagen, als Neven Vujica alleine auf den gegnerischen Keeper zulief und das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (70.). Der 16-jährige Johannes Herrsch scheiterte kurz vor dem Ende mit seinem Schuss, der nur knapp über das Tor ging (86.). Mit dem Spielende fuhr der SC Zwettl einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die Gäste klar, dass gegen Zwettl heute kein Kraut gewachsen war.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Zwettl in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Wer den SC Zwettl besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst drei Gegentreffer kassierte Zwettl. Nur einmal gab sich der SC Zwettl bisher geschlagen. Zwettl scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der Rohrbach/St. Veit ist mit elf Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Rohrbach/St. Veit bei. Der letzte Dreier liegt für den SG Rohrbach/St. Veit bereits drei Spiele zurück.

Am nächsten Freitag reist der SC Zwettl zum ASK Kottingbrunn, zeitgleich empfängt der Rohrbach/St. Veit den SV Langenrohr.

1. Landesliga: SC Zwettl – SG Rohrbach/St. Veit, 5:0 (3:0)

70 Neven Vujica 5:0

60 Gregor Schmidt 4:0

22 Patrick Krammer 3:0

7 Kilian Bayer 2:0

5 Patrick Krammer 1:0