Ortmann/Oed-Waldegg gewinnt beim ASK Mannersdorf

Details Samstag, 10. September 2022 00:23

1. Landesliga: Über 150 Zuschauer kamen in die Kurt-Melka-Arena nach Mannersdorf, um das Spiel des ASK Mannersdorf gegendie SG Ortmann/Oed-Waldegg anzusehen. Der Ortmann/Oed-Waldegg erreichte einen 2:0-Erfolg bei Mannersdorf. Auf dem Papier ging Ortmann/Oed-Waldegg als Favorit ins Spiel gegen den ASK Mannersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Mannersdorf versuchte gleich zu Beginn in die Offensive zu gehen. Doch nach rund acht Minuten übernahmen die Gäste das Kommando im Spiel. Nach zwölf Minuten ertönt ein Elfmeterpfiff für die Gäste. Mario Meitz knallt den Strafstoß allerdings über das Tor. Mannersdorfs Thomas Dau sieht wegen Kritik die Gelb-Rote Karte (14.). In Minute 22 scheiterte Dominik Pürk mit einem Lupfer, den Keeper Nico Vollhofer aber noch entscheidend ablenken konnte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Eichberger gelingt die Entscheidung

Im zweiten Spielabschnitt presste Ortmann/Oed-Waldegg früher und setzte so die Heimischen weiter unter Druck. Gleich fünf Minuten nach dem Wiederbeginn fanden die Gäste zwei hochkarätige Chancen vor. In Minute 54 reklamierten die Gastgeber Elfmeter, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Luka Jokanovic brachte den SG Ortmann/Oed-Waldegg in der 58. Minute mit einem strammen Schuss aus gut 16 Metern in Front. In Minute 62 musste Mannersdorfs eingewechselter Schlussmann Patrick Novotny mit einer Glanzparade das 2:0 verhindern. Philipp Eichberger beförderte das Leder, nach einem Gestocher, dann aber doch zum 2:0 der Gäste über die Linie (65.). Am Ende behielt der Ortmann/Oed-Waldegg gegen Mannersdorf die Oberhand.

Der ASK Mannersdorf belegt mit sieben Punkten den siebten Tabellenplatz. Die bisherige Saisonbilanz der Gastgeber bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die Leistungskurve von Mannersdorf zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ortmann/Oed-Waldegg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des SG Ortmann/Oed-Waldegg. Insgesamt erst fünfmal gelang es dem Gegner, den Ortmann/Oed-Waldegg zu überlisten. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Ortmann/Oed-Waldegg.

Am kommenden Sonntag tritt der ASK Mannersdorf beim SV Haitzendorf an, während Ortmann/Oed-Waldegg zwei Tage zuvor den SC Retz empfängt.

1. Landesliga: ASK Mannersdorf – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 0:2 (0:0)

65 Philipp Eichberger 0:2

58 Luka Jokanovic 0:1