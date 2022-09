Der SV Haitzendorf holt drei Punkte beim ASV Spratzern

Details Sonntag, 11. September 2022 00:53

1. Landesliga: Etwa 150 Zuschauer wollten das Spiel der 6. Runde zwischen dem ASV Spratzern und dem SV Haitzendorf sehen. Die Gäste konnten sich dabei klar und deutlich durchsetzen. Haitzendorf kam gegen Spratzern zu einem klaren 4:1-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Haitzendorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Schon zu Beginn hatten die Gäste aus Haitzendorf mehr vom Spiel und kamen nach 13 Minuten zur ersten Chance. Nach einem Eckball vergab Daniel Randak die Möglichkeit zur frühen Führung. Doch Daniel Randak glänzte an diesem Tag besonders. Er traf dann im Doppelpack für die Gäste (18./34.). In Minute 38 wurden die Heimischen erstmals gefährlich, als Luas Mitterwachauer einen Sololauf mit einem Schuss an die Querlatte abschließen konnte. Nur eine Minute später war es dann soweit. Das 1:2 des ASV Ofenbinder Spratzern bejubelte Florian Benesch (39.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Florian Schuh den Vorsprung von Haitzendorf wieder auf 3:1 (41.), nachdem er nach einem Stangenschuss von Randak nur noch abstauben musste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Stefan Nestler legte in der 60. Minute zum 4:1 für den SV Haitzendorf nach. In der letzten halben Stunde versuchten es die Gastgeber mit hohen und weiten Bällen, doch Haitzendorfs Hintermannschaft stand sicher und konnte weitere Gegentreffer verhindern. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Enver Cindi gewann Haitzendorf gegen den ASV Spratzern.

Anschlusstor von Benesch bleibt nur ein Ehrentreffer

Spratzern findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gastgebers ist deutlich zu hoch. 13 Gegentreffer – kein Team der 1. Landesliga fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte der ASV Ofenbinder Spratzern bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Die schmerzliche Phase des ASV Spratzern dauert an. Bereits zum fünften Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Haitzendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Haitzendorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 14-mal zu.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Spratzern. Nach der Niederlage gegen den SV Haitzendorf ist der ASV Ofenbinder Spratzern aktuell das defensivschwächste Team der 1. Landesliga.

Am kommenden Freitag tritt der ASV Spratzern beim ASV EATON Schrems an, während Haitzendorf zwei Tage später den ASK Mannersdorf empfängt.

1. Landesliga: ASV Ofenbinder Spratzern – SV Haitzendorf, 1:4 (1:3)

60 Stefan Nestler 1:4

41 Florian Schuh 1:3

39 Florian Benesch 1:2

34 Daniel Randak 0:2

18 Daniel Randak 0:1