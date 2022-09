Sieg beim SC Retz: Kottingbrunn erfolgsverwöhnt

Details Sonntag, 11. September 2022 00:07

1. Landesliga: Rund 200 Besucher kamen nach Retz und wollten das Spiel der 6. Runde zwischen dem SC Retz und dem ASK Kottingbrunn mitverfolgen. Dabei setzten sich die Gäste souverän durch. Kottingbrunn erreichte einen 3:0-Erfolg beim SC Retz. Der ASK Kottingbrunn setzte sich standesgemäß gegen den SC Retz durch.

In den ersten 30 Minuten konnten beide Mannschaften ihr Tor von Schaden frei halten. Kottingbrunn ging dann in der 34. Minute in Führung. Ein flacher Pass durch die Schnittstelle der Retzer Hintermannschaft fand Yasin Adigüzel, der den Ball annehmen konnte und Keeper Sebastian Bacher mit einem flachen Abschluss bezwingen konnte. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Benjamin Mustafic einen weiteren Treffer für die Gäste. Nach einem Einwurf wurde der Ball erneut durch die Abwehr hindurch gespielt und Mustafic bezwang den herauseilenden Schlussmann des SC Retz zum 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Mustafic mit Saisontoren 6 und 7

Mustafic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für den ASK Kottingbrunn her (86.). Der eingewechselte Alexander Hasenöhrl kam völlig alleine auf der rechten Seite an den Ball und stürmte auf das Tor der Gastgeber zu. Sein Schuss ging durch die Beine von Torhüter Bacher und klatschte an den Pfosten. Dort stand Mustafic goldrichtig und schob zum 3:0 ein. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Tabellenprimus am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Retz.

Der SC Retz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Wo bei den Gastgebern der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die drei erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Die bisherige Saisonbilanz des SC Retz bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Kottingbrunn in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit beeindruckenden 17 Treffern stellt der ASK Kottingbrunn den besten Angriff der 1. Landesliga. Kottingbrunn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Mit 16 Punkten auf der Habenseite herrscht beim ASK Kottingbrunn eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SC Retz nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Der SC Retz tritt am kommenden Freitag beim SG Ortmann/Oed-Waldegg an, Kottingbrunn empfängt am selben Tag den SC Zwettl.

1. Landesliga: SC Retz – ASK Kottingbrunn, 0:3 (0:2)

86 Benjamin Mustafic 0:3

43 Benjamin Mustafic 0:2

34 Yasin Adiguezel 0:1