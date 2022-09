St. Pölten Juniors wacht gegen Schrems erst nach dem Rückstand auf

Details Montag, 12. September 2022 00:49

1. Landesliga: Im Spiel der St. Pölten Juniors gegen den ASV Schrems gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es vor rund 130 Zuschauern 3:2 zugunsten der SKN Juniors. Schrems war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Der Gast legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Kiril Ognyanov aufhorchen (9./15.). Beim 1:0 ging ein weiter Abschlag des Keepers voraus und der fand die Angreifer der Gäste, wo Ognyanov ein Zuspiel durch die Abwehr nutzen konnte. Ein weiter Einwurf fand zunächst den Weg in den Strafraum. Der Ball konnte zuerst geklärt werden, doch kam postwendend zurück in die Gefahrenzone, wo Ognyanov per Kopf ins lange Eck treffen konnte. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Hausherren drehen das Spiel

Eigentor in der 59. Minute: Pechvogel Richard Windisch beförderte den Ball, nach einer Flanke von rechts, ins eigene Tor und brachte damit der spusu SKN St. Pölten Juniors den 1:2-Anschluss. In der 64. Minute gelang der Heimmannschaft, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. Einen Stanglpass von der linken Seite fand den Weg zu Rene Dürnitzhofer, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Der ASV EATON Schrems kam nicht mehr ins Spiel zurück, Lukas Burgstaller brachte die St. Pölten Juniors sogar in Führung (80.). Nach einem Eckball von der rechten Seite traf Burgstaller per Kopf. Der ASV Schrems ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot der SKN Juniors nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Bei der spusu SKN St. Pölten Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die St. Pölten Juniors in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte die SKN Juniors bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die spusu SKN St. Pölten Juniors ist seit drei Spielen unbezwungen.

Schrems findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der ASV EATON Schrems musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASV Schrems insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Gewinnen hatte bei Schrems zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Das nächste Spiel der St. Pölten Juniors findet in zwei Wochen statt, wenn man am 23.09.2022 den SV Waidhofen/Thaya empfängt. Der ASV EATON Schrems hat nächste Woche den ASV Ofenbinder Spratzern zu Gast.

1. Landesliga: spusu SKN St. Pölten Juniors – ASV EATON Schrems, 3:2 (0:2)

80 Lukas Burgstaller 3:2

64 Rene Duernitzhofer 2:2

59 Eigentor durch Richard Windisch 1:2

15 Kiril Ognyanov 0:2

9 Kiril Ognyanov 0:1