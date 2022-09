Niederlage gegen Schrems: Für den ASV Spratzern geht's nach unten

Details Samstag, 17. September 2022 00:19

1. Landesliga: 280 Zuschauer kamen am Freitagabend in die "ELK-Arena" nach Schrems. Für Spratzern gab es in der Partie gegen den ASV Schrems, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Schrems erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Schon nach vier Minuten reklamierten die Hausherren Elfmeter, doch der Schiedsrichter ließ sich dabei nicht beeinflussen. In der Anfangsphase hatten Schrems das Kommando übernommen, doch die Gäste standen hinten gut und kompakt. In Minute 24 tauchten dann die Gäste erstmals gefährlich vor dem Tor der Schremser auf. Doch die Heimischen ließen kurz vor der Pause den Knoten platzen. Mit einem schnellen Doppelpack (40./42.) zum 2:0 schockte Florian Weixelbraun den ASV Ofenbinder Spratzern. Mit der Führung für den ASV EATON Schrems ging es in die Halbzeitpause.

Seidl macht den Deckel drauf

Für ruhige Verhältnisse sorgte Clemens Seidl, als er das 3:0 für die Gastgeber besorgte (56.). Elias Reickersdorfer beförderte das Leder zum 1:3 des ASV Spratzern über die Linie (72.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten des ASV Schrems.

Schrems bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten. Der ASV EATON Schrems beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Spratzern im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 16 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Landesliga. In dieser Saison sammelte Spratzern bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang dem ASV Ofenbinder Spratzern kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der ASV Spratzern nur auf Rang 14.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Spratzern. Nach der Niederlage gegen den ASV Schrems ist der ASV Ofenbinder Spratzern aktuell das defensivschwächste Team der 1. Landesliga. Schrems setzte sich mit diesem Sieg vom ASV Spratzern ab und nimmt nun mit sieben Punkten den elften Rang ein, während Spratzern weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Der ASV EATON Schrems ist am kommenden Freitag zu Gast beim ASK Mannersdorf. Der ASV Ofenbinder Spratzern hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 30.09.2022 gegen den SV Waidhofen/Thaya.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – ASV Ofenbinder Spratzern, 3:1 (2:0)

72 Elias Reickersdorfer 3:1

56 Clemens Seidl 3:0

42 Florian Weixelbraun 2:0

40 Florian Weixelbraun 1:0