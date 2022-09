Triumph des SC Retz über Ortmann/Oed-Waldegg

Details Samstag, 17. September 2022 00:32

1. Landesliga: Rund 150 Besucher sahen das Spiel der 7. Runde am Freitagabend. Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto des SC Retz. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen den SG Ortmann/Oed-Waldegg durch. Hängende Köpfe bei den Platzherren des Ortmann/Oed-Waldegg, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Schneider sein Team in der 26. Minute. Nach einem hohen Ball an den Fünfmeterraum patzte Keeper Sebastian Bacher und ließ den Ball vor die Beine von Lukas Schneider fallen, der nur noch einschieben musste. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Ortmann/Oed-Waldegg mit einer Führung in die Kabine ging.

Retz dreht das Spiel

Die Gäste kamen aber stärker aus den Kabinen. Fabian Steirich war es, der in der 50. Minute den Ball im Tor des Heimteams unterbrachte, nachdem er von der linken Seite flach bedient wurde. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Christoph Rapp schnürte einen Doppelpack (52./75.), sodass der SC Retz fortan mit 3:1 führte. Beim ersten Tor war Rapp nach einem Freistoß mit einem Abstauber zur Stelle. Auch beim 3:1 ging es über die linke Seite. Die Hereingabe verwertete Rapp dann aus kurzer Distanz. Am Ende behielt der SC Retz gegen den SG Ortmann/Oed-Waldegg die Oberhand.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der Ortmann/Oed-Waldegg in der Tabelle stabil. In dieser Saison sammelte Ortmann/Oed-Waldegg bisher vier Siege und kassierte drei Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SG Ortmann/Oed-Waldegg nur sechs Zähler.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Retz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Retz bei. Der SC Retz beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Der Ortmann/Oed-Waldegg tritt am Freitag, den 23.09.2022, um 19:30 Uhr, beim SC Zwettl an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt der SC Retz den SV Haitzendorf.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – SC Retz, 1:3 (1:0)

75 Christoph Rapp 1:3

52 Christoph Rapp 1:2

50 Fabian Steirich 1:1

26 Lukas Schneider 1:0