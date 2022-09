Kilb rettet einen Punkt bei Ardagger/Viehdorf

Details Sonntag, 18. September 2022 00:03

1. Landesliga: Knapp 180 Zuschauer kamen zum Spiel der 7. Runde. In der Begegnung SG Ardagger/Viehdorf gegen Kilb trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war der SCU-GLD Kilb mitnichten. Der Gast kam gegen den Ardagger/Viehdorf zu einem achtbaren Remis.

Es entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel, dass sich meist im Mittelfeld abnutzte. Der erste gelungene Angriff führte dann auch zum Tor. 178 Zuschauer sahen, wie Lukas Kiehberger in der 39. Minute das 1:0 für Ardagger/Viehdorf markierte, nachdem er eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz verwertete. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Ehribauer trifft zum Ausgleich

Die Heimelf kam besser aus den Kabinen und erspielte sich die eine oder andere Chance. Doch die Gäste konnten doch noch auf den Rückstand antworten. Das 1:1 von Kilb bejubelte Michael Ehribauer (72.). In den Schlussminuten entwickelte sich ein offeneres Spiel, doch das entscheidende Siegestor wollte keinem der beiden Teams gelingen. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der SG Ardagger/Viehdorf und der SCU-GLD Kilb die Punkte teilten.

Ein Punkt reichte dem Ardagger/Viehdorf, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 13 Punkten steht Ardagger/Viehdorf auf Platz drei. Nur einmal gab sich der SG Ardagger/Viehdorf bisher geschlagen. Der Ardagger/Viehdorf blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Kilb findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Mit nur drei Treffern stellt der SCU-GLD Kilb den harmlosesten Angriff der 1. Landesliga. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Kilb wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Der SCU-GLD Kilb ist seit drei Spielen unbezwungen.

Ardagger/Viehdorf tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei der SV Gloggnitz an. Bereits einen Tag vorher reist Kilb zum SV Langenrohr.

1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf – SCU-GLD Kilb, 1:1 (1:0)

72 Michael Ehribauer 1:1

39 Lukas Kiehberger 1:0