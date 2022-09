Die St. Pölten Juniors demontieren Waidhofen/Thaya

Details Samstag, 24. September 2022 00:37

1. Landesliga: Rund 100 Besucher kamen nach St. Pölten Stattersdorf um das Spiel der 8. Runde mitzuverfolgen. Der SV Waidhofen/Thaya steckte gegen die spusu SKN St. Pölten Juniors eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Die St. Pölten Juniors ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Waidhofen/Thaya einen klaren Erfolg.

Für Waidhofen lief vor etwa 100 Zuschauern wenig rund: Die Gäste gerieten schnell in Rückstand. Rene Dürnitzhofer schlug in der achten Minute zu und besorgte das 1:0. Dürnitzhofer traf etwas später dann auch zum 2:0 (18.). In der 22. Minute hatten auch die Gäste ihre erste gute Möglichkeit. Die Hemischen hatten jedoch mehr Spielanteile und bauten die Führung weiter aus. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Lukas Burgstaller auf Seiten der Heimmannschaft nach einem Eckball das 3:0 (41.). Zur Halbzeit blickte die spusu SKN St. Pölten Juniors auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Oliver Kruder, der das 4:0 aus Sicht der St. Pölten Juniors perfekt machte (89.) und einen Strafstoß verwandelte. Am Ende kam die SKN Juniors gegen den SV Waidhofen/Thaya zu einem verdienten Sieg.

Deutlicher Heimerfolg

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die spusu SKN St. Pölten Juniors im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Offensiv konnte der St. Pölten Juniors in der 1. Landesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 16 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der SKN Juniors. Mit vier Siegen in Folge ist die spusu SKN St. Pölten Juniors so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Waidhofen/Thaya findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Wo bei Waidhofen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die fünf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Waidhofen/Thaya alles andere als positiv. Waidhofen/Thaya ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Freitag reist die St. Pölten Juniors zum SG Ardagger/Viehdorf, zeitgleich empfängt Waidhofen den ASV Ofenbinder Spratzern.

1. Landesliga: spusu SKN St. Pölten Juniors – SV Waidhofen/Thaya, 4:0 (3:0)

89 Oliver Kruder 4:0

41 Lukas Burgstaller 3:0

18 Rene Duernitzhofer 2:0

8 Rene Duernitzhofer 1:0