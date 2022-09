Ortmann/Oed-Waldegg holt gegen Zwettl die Big Points

Details Samstag, 24. September 2022 00:06

1. Landesliga: Die Sportanlage Edelhof war am Freitagabend mit 560 Zuschauern gut gefüllt. Der SC Zwettl verlor die Tabellenführung durch eine 0:1-Niederlage gegen den SG Ortmann/Oed-Waldegg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Die Partie begann mit schungvollen Aktionen beider Mannschaften, die in den ersten Runde viel Selbstvertrauen tanken konnten. Die ersten 25 Minuten gingen mit Vorteilen der Heimelf vorbei, dann wurden die Gäste erstmals per Freistoß gefährlich. In der 33. Minute scheiterte Zwettl-Kapitän Gregor Schmidt an Keeper Nico Vollhofer. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften erstmal nur ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatte Ortmanns Manuel Lagler, dessen Abschluss aber nicht kontrolliert genug ausfiel. Es war die 55. Minute, als Marco Meitz vor 560 Fans einen Treffer für den Ortmann/Oed-Waldegg sicherstellte. Nach einem katastrophalen Fehlpass der Zwettler Hintermannschaft an der eigenen Strafraumgrenze, kam Meitz unbedrängt an den Ball und traf aus der Drehung präzise ins lange Eck zum 1:0. Nach 63 Minuten fanden die Gastgeber dann die größte Chance auf den Ausgleich vor, doch Neven Vujica scheiterte aus kurzer Distanz an Ortmann-Goalie Vollhofer. Auch nach dem Rückstand hatten die Heimischen mehr Spielanteile, konnten jedoch keine gefährlichen Situationen mehr herausspielen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und Zwettl aus.

Meitz wird zum Matchwinner

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des SC Zwettl. Insgesamt erst viermal gelang es dem Gegner, den Gastgeber zu überlisten. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Zwettl.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ortmann/Oed-Waldegg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

Am kommenden Samstag tritt der SC Zwettl beim SV Haitzendorf an, während der SG Ortmann/Oed-Waldegg einen Tag zuvor den SG Rohrbach/St. Veit empfängt.

1. Landesliga: SC Zwettl – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 0:1 (0:0)

55 Marco Meitz 0:1