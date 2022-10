ASV Spratzern nach der Pleite in Waidhofen/Y. Letzter

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:16

1. Landesliga: Vor 230 Zuschauern empfing der SV Waidhofen/Thaya im Birkenstadion den ASV Spratzern. Mit 0:4 verlor Spratzern am vergangenen Freitag deutlich gegen Waidhofen/Thaya. Auf dem Papier ging Waidhofen als Favorit ins Spiel gegen den ASV Ofenbinder Spratzern – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Das 1:0 war das Verdienst von Pavel Pilik. Er war vor 230 Zuschauern in der 13. Minute zur Stelle und versenkte einen Freistoß aus zentraler Position zum 1:0. Andreas Ringswirth wurde dann ideal in die Gasse geschickt und tauchte vor Torhüter Christoph Graf auf und erhöhte für den SV Waidhofen/Thaya auf 2:0 (34.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. In der 69. Minute legte Ringswirth zum 3:0 zugunsten von Waidhofen/Thaya nach. Ein hoher Ball in den Strafraum konnten die Gäste nicht klären und gleich drei Spieler des SV Waidhofen/Thaya hatten die Gelegenheit aus kurzer Distanz einzuschieben. Ringswirth schaltete am schnellsten und hatte keine Mühe den Ball im Tor unter zu bringen. Stefan Pany vollendete zum vierten Tagestreffer in der 73. Spielminute. Nach einem Angriff und einer Flanke von der linken Seite kam Pany vor dem Abwehrspieler zum Ball. Sein erster Versuch wurde von Keeper Graf noch vereitelt, doch der Nachschuss saß. Letztlich feierte Waidhofen gegen den ASV Spratzern nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Klare Angelegenheit für die Heimelf

Der SV Waidhofen/Thaya bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Spratzern stellt die anfälligste Defensive der 1. Landesliga und hat bereits 20 Gegentreffer kassiert. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst siebenmal brachte das Schlusslicht den Ball im gegnerischen Tor unter. In dieser Saison sammelte Spratzern bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang dem ASV Ofenbinder Spratzern kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der ASV Spratzern nur auf Rang 15.

Waidhofen/Thaya setzte sich mit diesem Sieg von Spratzern ab und nimmt nun mit sieben Punkten den zwölften Rang ein, während der ASV Ofenbinder Spratzern weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt Waidhofen beim ASK Mannersdorf an, während der ASV Spratzern einen Tag später den SG Ardagger/Viehdorf empfängt.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – ASV Ofenbinder Spratzern, 4:0 (2:0)

73 Stefan Pany 4:0

69 Andreas Ringswirth 3:0

34 Andreas Ringswirth 2:0

13 Pavel Pilik 1:0