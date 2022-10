ASV Schrems überholt SC Retz in der Tabelle

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:22

1. Landesliga: Knapp 250 Besucher versammelten sich in der "ELK"-Arena in Schrems um das Spiel der 9. Runde mitzuverfolgen. Der ASV EATON Schrems errang am Freitag einen 3:1-Sieg über den SC Retz. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der ASV Schrems die Nase vorn.

Die Abtastphase war schnell vorbei. Vor 249 Zuschauern war Andreas Fuger mit der Schremser Führung zur Stelle (10.). Doch diese Führung hielt nicht lange. Den Freudenjubel von Schrems machte Maximilian Kaim zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (15.). In der 35. Minute ertönte dann ein Elfmeterpfiff. Der SC Retz musste den Elfmeter-Treffer von Kiril Ognyanov zum 2:1 hinnehmen (36.). Der ASV EATON Schrems führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Die Heimelf hatte auch in Halbzeit zwei den besseren Start erwischt. Mit dem 3:1 sicherte Fuger der Heimmannschaft nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (49.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Marcus Pottendorfer feierte der ASV Schrems einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Retz.

Fuger mit Doppelpack

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Schrems im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ASV EATON Schrems bei. In den letzten fünf Partien rief der ASV Schrems konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Der SC Retz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Der SC Retz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für Schrems geht es am kommenden Freitag beim SC Zwettl weiter. Der SC Retz tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 14.10.2022, beim SV Waidhofen/Thaya an.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SC Retz, 3:1 (2:1)

49 Andreas Fuger 3:1

36 Kiril Ognyanov 2:1

15 Maximilian Kaim 1:1

10 Andreas Fuger 1:0