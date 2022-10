Sieg beim SV Haitzendorf: Zwettl am Gipfel

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:45

1. Landesliga: Das Spiel der 9. Runde zwischen dem SV Haitzendorf und dem SC Zwettl wurde von mehr als 420 Zuschauern mitverfolgt. Der SC Zwettl trug gegen den SV Haitzendorf einen knappen 1:0-Erfolg davon. Luft nach oben hatte Zwettl dabei jedoch schon noch.

Die Anfangsphase der Partie verlief durchaus ausgeglichen. Für das erste Tor sorgte Patrick Krammer. In der 26. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Ein weiter Ball von Kilian Bayer in die Sturmspitze übernahm Krammer zwischen den beiden Innenverteidigern und verschaffte sich nach links Platz. Sein knallharter Schuss schlug im kurzen oberen Eck ein. Danach entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste, die die Führung nicht mehr aus der Hand gaben. Nur in der 66. Spielminute musste sich Zwettl-Keeper David Affengruber mit einer tollen Parade auszeichnen um die Führung festzuhalten. Letztendlich gelang es Haitzendorf im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der SC Zwettl die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Zwettl schießt sich an die Tabellenspitze

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. In dieser Saison sammelte Haitzendorf bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. Die Lage des SV Haitzendorf bleibt angespannt. Gegen Zwettl musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der SC Zwettl führt nach dem Sieg nun das Feld der 1. Landesliga an. Mit nur vier Gegentoren stellt Zwettl die sicherste Abwehr der Liga. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Zwettl. Der SC Zwettl befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am nächsten Freitag reist Haitzendorf zum SG Rohrbach/St. Veit, zeitgleich empfängt Zwettl den ASV EATON Schrems.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – SC Zwettl, 0:1 (0:1)

26 Patrick Krammer 0:1