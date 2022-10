Rohrbach/St. Veit stoppt gegen Haitzendorf Talfahrt

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:32

1. Landesliga: Über 210 Zuschauer kamen zur Liese-Prokop-Sportanlage nach Rohrbach-Gölsen. Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SG Rohrbach/St. Veit mit 2:1 gegen den SV Haitzendorf für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Vor 211 Zuschauern war Gabriel Hausmann mit der Führung zur Stelle (3.), nachdem er ideal in Szene gesetzt wurde und auf der linken Seite alleine vor Keeper Stefan Kranabetter auftauchte und aus schrägem Winkel traf. Die Gastgeber erholten sich aber schnell vom Rückstand und kontrollierten das Spiel. Ehe der Referee Markus Winkler die Akteure zur Pause bat, erzielte Abdifataah Mohamed aufseiten des Rohrbach/St. Veit das 1:1 (44.). Die Heimischen kombinierten sich sehenswert durch die gegnerische Abwehr und Edin Bijeljinac setzte Torschütze Mohamed per Lupfer in die ideale Abschlussposition. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Das 2:1 von Rohrbach/St. Veit stellte Elvis Bozicevic sicher (69.). Diesmal war Mohamed der Assistgeber für Bozicevic, der in zentraler Position nur noch einschieben musste. In der 94. Spielminute pariert Haitzendorfs Torhüter Michael Kerschbaumer noch einen Elfmeter. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Markus Winkler feierten die Gastgeber einen dreifachen Punktgewinn gegen Haitzendorf.

Nach 0:1 Spiel gedreht

Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SG Rohrbach/St. Veit endlich wieder einmal drei Punkte.

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Die Gäste taumeln durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der Rohrbach/St. Veit setzte sich mit diesem Sieg von Haitzendorf ab und belegt nun mit 15 Punkten den fünften Rang, während der SV Haitzendorf weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Rohrbach/St. Veit tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASV EATON Schrems an. Zwei Tage später empfängt Haitzendorf den ASK Kottingbrunn.

1. Landesliga: SG Rohrbach/St. Veit – SV Haitzendorf, 2:1 (1:1)

69 Elvis Bozicevic 2:1

44 Abdifataah Mohamed 1:1

3 Gabriel Hausmann 0:1