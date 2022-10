Heimsieg gegen Schrems: Zwettl verteidigt die Tabellenführung

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:45

1. Landesliga: Mit über 1000 Besuchern war es am Freitagabend eine tolle Kulisse, die dem SC Zwettl und dem ASV Schrems geboten wurde. Der SC Zwettl gewann das Freitagsspiel gegen den ASV EATON Schrems mit 2:0. Als Favorit rein – als Sieger raus. Zwettl hat alle Erwartungen erfüllt.

Nach vier Minuten hatten die Heimsichen ihre erste Torchance. In Minute 15 scheiterte Patrick Krammer vor dem leeren Tor und vergab somit die Führung für den SC Zwettl. Nach 31 Minuten konnten auch die Schremser erstmals gefährlich werden. Im ersten Durchgang gab es somit keine Tore zu verzeichnen. In Minute 53 setzte Krammer einen Schuss an den Pfosten. Kilian Bayer stellte die Weichen für den SC Zwettl auf Sieg, als er in Minute 54 nach einem Eckball per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle war. Sebastian Thomas Penz machte in der 56. Minute das 2:0 der Gastgeber perfekt und wieder war es ein Eckball. Die Schremser Abwehr brachten den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Penz zog von der Strafraumgrenze ab und sein Schuss fand abgefälscht den Weg ins Tor. In der 70. Minute scheiterten die Gäste an Keeper David Affengruber. Als Referee Andreas Kaiblinger die Partie abpfiff, reklamierte der Ligaprimus schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Zwei Eckbälle brachten den Sieg

Zwettl konnte sich gegen den ASV Schrems auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Wer den SC Zwettl besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst vier Gegentreffer kassierte Zwettl. Acht Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Zwettl. In den letzten fünf Partien rief Zwettl konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Schrems belegt mit 13 Punkten den siebten Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Der ASV EATON Schrems baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SC Zwettl hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 21.10.2022 gegen den SV Waidhofen/Thaya. Der ASV Schrems erwartet am Freitag den SG Rohrbach/St. Veit.

1. Landesliga: SC Zwettl – ASV EATON Schrems, 2:0 (0:0)

56 Sebastian Thomas Penz 2:0

54 Kilian Bayer 1:0