Kilb ringt St. Pölten Juniors nieder

1. Landesliga: Vor fast 160 Zuschauern trafen am Samstag die spusu SKN St. Pölten Juniors und der SCU-GLD Kilb aufeinander. Mit 1:2 verlor die St. Pölten Juniors am vergangenen Samstag zu Hause gegen Kilb. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem SCU-GLD Kilb beugen mussten.

Jan-Sebastian Koppensteiner glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Gast (10./45.). In Minute zehn verwandelte er einen Strafstoß zur 1:0-Führung, kurz vor der Pause schloss er einen Konter ab, nachdem er auf der rechten Seite die Abwehr überlief und ins lange Eck traf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Vor 160 Zuschauern keimte bei der SKN Juniors dank des Anschlusstreffers von Thanathorn Namchan aus der 64. Minute noch einmal Hoffnung auf. Namchan versuchte zunächst vom Sechzehner abzuziehen. Der Schiss blieb jedoch in der Abwehr hängen, doch Namchan schaltete am schnellsten und schnappte sich den zweiten Ball erneut. Sein Schuss wurde dann abgefälscht und landete zum 2:1 im Tor. Obwohl Kilb nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die spusu SKN St. Pölten Juniors zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Kilb feiert ersten Saisonsieg

Die St. Pölten Juniors findet sich derzeit im Mittelfeld der Tabelle wieder: Rang acht. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. Die Lage der SKN Juniors bleibt angespannt. Gegen den SCU-GLD Kilb musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die drei Punkte brachten für Kilb keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der SCU-GLD Kilb fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Kilb. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Nächster Prüfstein für die spusu SKN St. Pölten Juniors ist die SV Gloggnitz (Samstag, 15:30 Uhr). Der SCU-GLD Kilb misst sich am selben Tag mit dem ASV Ofenbinder Spratzern (16:00 Uhr).

1. Landesliga: spusu SKN St. Pölten Juniors – SCU-GLD Kilb, 1:2 (0:2)

64 Thanathorn Namchan 1:2

45 Jan-Sebastian Koppensteiner 0:2

10 Jan-Sebastian Koppensteiner 0:1