Niederlage beim ASV Schrems: Abwärtstrend bei Rohrbach/St. Veit

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:07

1. Landesliga: Rund 250 Zuschauer kamen am Freitagabend in die ELK-Arena nach Schrems. Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem ASV EATON Schrems und dem SG Rohrbach/St. Veit an diesem elften Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte der ASV Schrems dabei jedoch nicht.

Kevin Haider war vor 250 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (13.). Nach einem kurz ausgeführten Eckball kam die Flanke an den zweiten Pfosten, von dort aus der Ball ideal für Haider abgelegt wurde. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Ein Freistoß fand den Weg an die Strafraumgrenze, wo Kiril Ognyanov per Kopf ablegte. Andreas Fuger nahm den Ball ideal mit der Brust mit und versenkte die Kugel sehenswert und knallhart zum 2:0 für Schrems (70.). In der Schlussphase sorgten die Gäste dann noch nochmal für Spannung. Ein Pass in die Schnittstelle der Schmremser Abwehr übernahm Abdifataah Mohamed und der Gastgeber musste den Treffer zum 1:2 hinnehmen (85.). Als Schiedsrichter Klaus Kastenhofer die Partie abpfiff, reklamierte der ASV EATON Schrems schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Schrems jetzt auf Platz fünf

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASV Schrems in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Schrems momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der ASV EATON Schrems konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der Rohrbach/St. Veit nimmt mit 15 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Rohrbach/St. Veit ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der ASV Schrems ist am Freitag auf Stippvisite beim ASK Kottingbrunn. Der SG Rohrbach/St. Veit hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 28.10.2022 gegen den SV Waidhofen/Thaya.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SG Rohrbach/St. Veit, 2:1 (1:0)

85 Abdifataah Mohamed 2:1

70 Andreas Fuger 2:0

13 Kevin Haider 1:0