Doppelpack: Ringswirth schießt Waidhofen/Thaya zum Sieg gegen Retz

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:19

1. Landesliga: Etwa 300 Besucher kamen in das Birkenstadion. Nichts zu holen gab es für den SC Retz beim SV Waidhofen/Thaya. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Waidhofen/Thaya die Nase vorn.

Andreas Ringswirth glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Waidhofen (16./36.). Beim 1:0 versuchte es zunächst Pavel Pilik aus gut 15 Metern, doch dessen Schuss konnte Keeper Sebastian Bacher noch abwehren. Den Nachschuss verwertete dann Ringswirth zur Führung. Bei seinem zweiten Treffer übernahm er einen idealen Pass zwischen die Innenverteidiger und schob eiskalt zum 2:0 ein. Mit der Führung für den SV Waidhofen/Thaya ging es in die Halbzeitpause. Der Treffer von Christopher Ledineg bedeutete nach 51 Minuten vor den 300 Zuschauern den Anschluss für den SC Retz. Es war ein sehenswerter Treffer fünf Meter nach der Mittellinie über den Torhüter hinweg. Kurz vor dem Ende machten die Gastgeber aber den Deckel drauf. Das 3:1 ließ Waidhofen/Thaya zum dritten Mal im Match jubeln (84.). Nach einem Eckball an den zweiten Pfosten traf Wolfgang Mühlberger zur Entscheidung. Schlussendlich verbuchte Waidhofen gegen den SC Retz einen überzeugenden Heimerfolg.

Waidhofen/Thaya überholt Retz in der Tabelle

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Waidhofen/Thaya in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Waidhofen/Thaya befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SC Retz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Situation bei den Gästen bleibt angespannt. Gegen Waidhofen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt der SV Waidhofen/Thaya beim SC Zwettl an, während der SC Retz einen Tag später den SG Ardagger/Viehdorf empfängt.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – SC Retz, 3:1 (2:0)

84 Wolfgang Muehlberger 3:1

51 Christopher Ledineg 2:1

36 Andreas Ringswirth 2:0

16 Andreas Ringswirth 1:0