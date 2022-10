Ardagger/Viehdorf schießt gegen Mannersdorf Tore am laufenden Band

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:32

1. Landesliga: Rund 180 Zuschauer wollten das Spiel am Freitagabend sehen. Der Ardagger/Viehdorf stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Mannersdorf mit einem 7:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Ardagger/Viehdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Der SG Ardagger/Viehdorf ging durch Florian Schleindlhuber in der 24. Minute in Führung, nachdem er einen zu kurz abgewehrten Schuss mit dem Abstauber versenkte. Mit einem Tor Vorsprung für den Ardagger/Viehdorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Gabriel Spreitzer trug sich in der 51. Spielminute in die Torschützenliste ein und verwertete einen Flachpass alleine vor dem Tor zum 2:0. Alexander Weinstabl gelang ein Doppelpack (53./66.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Beim 3:0 kam er alleine vor Torhüter Thomas Dau an den Ball und schob diesen durch die Beine ins Tor. Das 4:0 gelang Weinstabl aus einem Penalty, jedoch erst im Nachschuss. Durch ein Eigentor von Karel Skacel verbesserte Ardagger/Viehdorf den Spielstand auf 5:0 für sich (78.). In der 85. Minute legte der Marjan Gamsjäger zum 6:0 nach, als er Keeper Dau den Ball vom Fuß klaute und einschob. Gamsjäger sorgte auch für den Schlusspunkt zum 7:0, als er nach eiem Zuspiel ins kurze eck traf. Letztlich feierte Ardagger/Viehdorf gegen den ASK Mannersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die SG Ardagger/Viehdorf bleibt dem Leader auf den Fersen

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SG Ardagger/Viehdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund des Ardagger/Viehdorf steht nahezu felsenfest. Erst siebenmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saison von Ardagger/Viehdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SG Ardagger/Viehdorf nun schon sieben Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

23 Tore kassierte Mannersdorf bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Landesliga. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Offensive des ASK Mannersdorf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – drei geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nun musste sich Mannersdorf schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der ASK Mannersdorf kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der Ardagger/Viehdorf derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am nächsten Samstag reist Ardagger/Viehdorf zum SC Retz, zeitgleich empfängt Mannersdorf den SCU-GLD Kilb.

1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf – ASK Mannersdorf, 7:0 (1:0)

90 Marjan Gamsjaeger 7:0

85 Marjan Gamsjaeger 6:0

78 Eigentor durch Karel Skacel 5:0

66 Alexander Weinstabl 4:0

53 Alexander Weinstabl 3:0

51 Gabriel Spreitzer 2:0

24 Florian Schleindlhuber 1:0