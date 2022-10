Kilb siegt im Kellerduell gegen Spratzern

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:05

1. Landesliga: Rund 140 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 11. Runde ins Waldstadion nach Kilb. Kilb entschied das Kellerduell gegen den ASV Spratzern mit 2:0 für sich. Der SCU-GLD Kilb erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

In Halbzeit eins wollte keines der beiden Teams zu viel Risiko gehen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Julian Falkensteiner war es, der vor 140 Zuschauern in der 70. Minute das 1:0 für Kilb besorgte. Nach einem Eckball von der rechten Seite kam Falkensteiner am Fünfmeter zum Kopfball und vollstreckte aus kurzer Distanz. Nur wenige Minuten später wieder ein Angriff über die rechte Seite. Ein flacher pass zur MItte fand den völlig freistehenden Skriwan. Nico Skriwan erhöhte unbedrängt für die Gastgeber auf 2:0 (75.). Der Unparteiische Kurt Hertelt beendete das Spiel und Spratzern steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen den SCU-GLD Kilb kam man unter die Räder.

Wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kilb im Klassement nach vorne und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Der SCU-GLD Kilb bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Pleiten.

Der ASV Ofenbinder Spratzern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich vier Zählern aus zehn Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit erst sieben erzielten Toren hat der ASV Spratzern im Angriff Nachholbedarf. Spratzern musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASV Ofenbinder Spratzern insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der ASV Spratzern wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Samstag trifft Kilb auf den ASK Mannersdorf, Spratzern spielt am selben Tag gegen die SV Gloggnitz.

1. Landesliga: SCU-GLD Kilb – ASV Ofenbinder Spratzern, 2:0 (0:0)

75 Nico Skriwan 2:0

70 Julian Falkensteiner 1:0