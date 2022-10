Doppelpack: Handler sichert SV Gloggnitz den Sieg über die St. Pölten Juniors

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:01

1. Landesliga: Das Alpenstadion in Gloggnitz war mit 250 Zuschauern gut gefüllt. Gegen die SV Gloggnitz holte sich die St. Pölten Juniors eine 1:3-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Gloggnitz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Die Gäste aus St. Pölten erwischten den besseren Start. Vor 250 Zuschauern markierte die SKN Juniors das 1:0 (7.). Ein Freistoß von der halblinken Seite kurz vor dem Strafraum wurde von Rio Nitta mit viel Gefühl über die Mauer in die Maschen gezirkelt. Die Hausherren brauchten einige Zeit um die Antwort zu geben. Bevor es in die Pause ging, hatte Patrick Handler noch das 1:1 von Gloggnitz parat (41.), nachdem er einen schnellen Gegenangriff abschließen konnte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte der SV Gloggnitz nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Handler in diesem Spiel (75.). Handler setzte sich gegen den letzten Abwehrspieler durch und spitzelte den Ball am Keeper vorbei zur Führung. Raphael Pirollo beförderte das Leder zum 3:1 der Gastgeber über die Linie (78.). Nach einem Doppelpass mit Lukas Grill hielt Pirollo aus gut 20 Metern einfach drauf und versenkte das Spielgerät im Kreuzeck. Zum Schluss feierte die SV Gloggnitz einen dreifachen Punktgewinn gegen die spusu SKN St. Pölten Juniors.

Gloggnitz setzt sich von St. Pölten ab

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Gloggnitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat die SV Gloggnitz derzeit auf dem Konto.

Die St. Pölten Juniors findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. In dieser Saison sammelte der Gast bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Mit insgesamt 17 Zählern befindet sich die SV Gloggnitz voll in der Spur. Die Formkurve der SKN Juniors dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag trifft Gloggnitz auf den ASV Ofenbinder Spratzern, die spusu SKN St. Pölten Juniors spielt tags darauf gegen den SV Langenrohr.

1. Landesliga: SV Gloggnitz – spusu SKN St. Pölten Juniors, 3:1 (1:1)

78 Raphael Pirollo 3:1

75 Patrick Handler 2:1

41 Patrick Handler 1:1

7 Rio Nitta 0:1