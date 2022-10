Ortmann/Oed-Waldegg bringt Haitzendorf herbe Pleite bei

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:19

1. Landesliga: Knapp 100 Besucher kamen nach Ortmann und wollten sich das Spiel der 12. Runde nicht entgehen lassen. Beim Ortmann/Oed-Waldegg holte sich Haitzendorf eine 0:3-Schlappe ab. Damit wurde Ortmann/Oed-Waldegg der Favoritenrolle vollends gerecht.

Die Gastgeber gingen vor 101 Zuschauern in Führung. Manuel Lagler war es, der in der 13. Minute zur Stelle war und nach einer Ecke am kurzen Pfosten an den Ball kam. Sein Volley-Versuch wurde noch abgefälscht und landete zum 1:0 im Tor. Die Gäste blieben aber gut im Spiel, konnten jedoch nichts Zählbares auf ihr Konto buchen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Lukas Schneider den Vorsprung des SG Ortmann/Oed-Waldegg per direktem Freistoß auf 2:0 (41.). Sein Schuss vom rechten Strafraumeck ging auf das kurze Eck. Torhüter Michael Kerschbaumer war zwar noch dran, konnte den Ball aber nicht mehr entscheidend abwehren. Mit der Führung für den Ortmann/Oed-Waldegg ging es in die Halbzeitpause. Auch die zweite Halbzeit verlief durchaus ausgeglichen. In der 71. Minute legte Luka Jokanovic aber zum 3:0 zugunsten von Ortmann/Oed-Waldegg nach. Ein Angriff über die linke Seite wurde flach in den Rückraum gespielt und abgelegt. Jokanovic schloss aus 15 Metern ab und traf flach ins lange Eck zum 3:0. Letztlich fuhr der SG Ortmann/Oed-Waldegg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit drei Punkten auf Rang drei geklettert

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Ortmann/Oed-Waldegg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Ortmann/Oed-Waldegg ist die funktionierende Defensive, die erst acht Gegentreffer hinnehmen musste. Der SG Ortmann/Oed-Waldegg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der Ortmann/Oed-Waldegg sieben Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn.

Haitzendorf kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Ortmann/Oed-Waldegg derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Der SG Ortmann/Oed-Waldegg tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASV EATON Schrems an. Zwei Tage später empfängt der SV Haitzendorf den SV Langenrohr.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – SV Haitzendorf, 3:0 (2:0)

71 Luka Jokanovic 3:0

41 Lukas Schneider 2:0

13 Manuel Lagler 1:0