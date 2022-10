Last-Minute-Sieg des SC Zwettl über Waidhofen/Thaya

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:30

1. Landesliga: Am Freitagabend empfing der SC Zwettl vor über 1000 Zuschauern die Gäste des SV Waidhofen/Thaya. Die Gastgeber aus Zwettl trugen einen knappen 1:0-Erfolg gegen Waidhofen/Thaya davon. Luft nach oben hatte der SC Zwettl dabei jedoch schon noch. Der Siegtreffer fiel erst wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff.

Die erste Chance des Spiels hatten die Gastgeber, doch der Kopfball von Nico Tscheppen fiel zu unplatziert aus. Die Heimsichen hatten mehr Spielanteile, doch die Gäste versteckten sich nicht und hielten das Spiel offen und standen defensiv sehr stabil. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Zwettl begann die zweite Halbzeit mit einer Drangphase, doch der Torerfolg blieb vorerst aus. In Minute 72 kamen die Gäste dann etwas unerwartet zu einer riesen Chance. Andreas Ringswirth tankte sich in den Strafraum und scheiterte mit seinem Abschluss nur an der Außenstange. Zwettl konnte sich bei Gregor Schmidt bedanken, der vor 1.015 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (89.). Ein Angriff über die linke Seite fand den Weg zu Nico Tscheppen. Dessen Flanke kam in den Strafraum und der völlig allein stehende Schmidt köpfte via Innenstange zum 1:0 ein. Am Ende verbuchte der SC Zwettl gegen Waidhofen einen Sieg.

Last-Minute-Held Schmidt schlägt zu!

Zwettl ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 1. Landesliga. Prunkstück des Heimteams ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst vier Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur zweimal gab sich der SC Zwettl bisher geschlagen. Die letzten Resultate von Zwettl konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Der SV Waidhofen/Thaya findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv.

Am nächsten Freitag reist der SC Zwettl zum SG Ardagger/Viehdorf, zeitgleich empfängt Waidhofen/Thaya den SG Rohrbach/St. Veit.

1. Landesliga: SC Zwettl – SV Waidhofen/Thaya, 1:0 (0:0)

89 Gregor Schmidt 1:0