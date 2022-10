Mannersdorf stoppt gegen Kilb die Talfahrt

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:50

1. Landesliga: Vor mehr als 100 Besuchern trafen der ASK Mannersdorf und der SCU-GLD Kilb aufeinander. Ein Tor machte den Unterschied – Mannersdorf siegte mit 2:1 gegen den SCU-GLD Kilb. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Es dauerte fast eine ganze Halbzeit ehe es zum Torjubel kam. In der 44. Minute ging der ASK Mannersdorf in Front. Filip Montanaro war es, der vor 100 Zuschauern auf der linken Seite auf die Reise geschickt wurde und den Ball am Keeper vorbei legte und zum 1:0 traf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Kujtim Mucaj die Führung der Gastgeber aus. Nach einem kurz abgespielten Eckball kam der Ball an den kurzen Pfoste, wo Mucaj per Kopf vollendete. Mit der Führung für Mannersdorf ging es in die Halbzeitpause. Das 1:2 von Kilb stellte Jan-Sebastian Koppensteiner sicher (84.). Der Kilb-Aktuer traf mit einem sehenswerten Freistoß ind kurze obere Eck und verkürzte kurz vor dem Ende. Obwohl dem ASK Mannersdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SCU-GLD Kilb zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Mannersdorf überholt Kilb

Mannersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der ASK Mannersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte Mannersdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Ausbeute der Offensive ist bei Kilb verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun mussten sich die Gäste schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SCU-GLD Kilb baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog der ASK Mannersdorf an Kilb vorbei auf Platz zwölf. Der SCU-GLD Kilb fiel auf die 14. Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft Mannersdorf auf die SV Gloggnitz, Kilb spielt tags zuvor gegen den SC Retz.

1. Landesliga: ASK Mannersdorf – SCU-GLD Kilb, 2:1 (2:0)

84 Jan-Sebastian Koppensteiner 2:1

45 Kujtim Mucaj 2:0

44 Filip Montanaro 1:0