ASV Spratzern gegen Gloggnitz klar unterlegen

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:55

1. Landesliga: Das Spiel der 12. Runde fand vor knapp 90 Zuschauern statt. Die SV Gloggnitz kam gegen den ASV Spratzern zu einem klaren 4:0-Erfolg. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Gloggnitz enttäuschte die Erwartungen nicht.

Vor den Augen der 90 Zuschauer stellte Lukas Grill das 1:0 für die Gäste sicher (36.). Grill kam im Strafraum eher zufällig an den Ball, ließ einen Gegner aussteigen und traf trocken zur Führung. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Mathias Gruber das 2:0 für die SV Gloggnitz (41.). Ömer Özbek war auf der rechten Seite alleine unterwegs und brachte die Flanke ideal und genau auf den Kopf von Gruber, der nur noch einnicken musste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die SV Gloggnitz baute die Führung aus, indem Patrick Handler zwei Treffer nachlegte (63./88.). Beim 3:0 kam Handler an der Strafraumgrenze an den Ball und verschaffte sich mit einem schnellen Haken die ideale Abschlussposition und traf ins lange Eck. Beim 4:0 versuchte es Lukas Grill aus spitzem Winkel. Torhüter Florian Frauendienst konnte zwar kurz abwehren, doch den Nachschuss versenkte Handler aus kurzer Distanz. Am Ende verbuchte Gloggnitz gegen Spratzern einen Sieg.

Gloggnitz bessert Torverhältnis auf

26 Tore kassierte der ASV Ofenbinder Spratzern bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Landesliga. Mit lediglich vier Zählern aus elf Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Mit erst sieben erzielten Toren hat der ASV Spratzern im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Spratzern alles andere als positiv. Der ASV Ofenbinder Spratzern wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

Der Sieg über den ASV Spratzern, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt die SV Gloggnitz von Höherem träumen. Die Saison der SV Gloggnitz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Die letzten Resultate von Gloggnitz konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Sonntag tritt Spratzern bei der spusu SKN St. Pölten Juniors an, während die SV Gloggnitz einen Tag zuvor den ASK Mannersdorf empfängt.

1. Landesliga: ASV Ofenbinder Spratzern – SV Gloggnitz, 0:4 (0:2)

88 Patrick Handler 0:4

63 Patrick Handler 0:3

41 Mathias Gruber 0:2

36 Lukas Grill 0:1