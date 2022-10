Ardagger/Viehdorf setzt beim SC Retz Erfolgsserie fort

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:57

1. Landesliga: Etwa 300 Zuschauer beobachteten dieses Spiel der 12. Runde in Retz. Der Ardagger/Viehdorf trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SC Retz davon. Luft nach oben hatte Ardagger/Viehdorf dabei jedoch schon noch.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Der SG Ardagger/Viehdorf konnte sich bei Lukas Kiehberger bedanken, der vor 300 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (77.). Ein Eckball an den ersten Pfosten konnten die Heimsichen noch abwehren. Doch der Ball kam in den Lauf von Kiehberger, der sofort abzog und das Spielgerät mit viel Wucht im kurzen Eck unterbrachte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der Ardagger/Viehdorf den SC Retz 1:0.

Neun Partien ohne Niederlage

Der SC Retz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Nachdem Ardagger/Viehdorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der Gast weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Defensive des SG Ardagger/Viehdorf (sieben Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Landesliga zu bieten hat. Mit dem Sieg baute Ardagger/Viehdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Ardagger/Viehdorf acht Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Mit insgesamt 26 Zählern befindet sich der SG Ardagger/Viehdorf voll in der Spur. Die Formkurve des SC Retz dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Freitag reist der SC Retz zum SCU-GLD Kilb, zeitgleich empfängt der Ardagger/Viehdorf den SC Zwettl.

1. Landesliga: SC Retz – SG Ardagger/Viehdorf, 0:1 (0:0)

77 Lukas Kiehberger 0:1