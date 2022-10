SC Retz holt drei wichtige Punkte in Kilb

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:07

1. Landesliga: Über 250 Besucher kamen ins Waldstadion nach Kilb und wollten sich das Spiel SCU-GLD Kilb gegen den SC Retz nicht entgehen lassen. Mit 0:2 verlor der SCU-GLD Kilb am vergangenen Freitag zu Hause gegen den SC Retz. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Retz wurde der Favoritenrolle gerecht.

Bei nebeligen Verhältnissen sahen die Zuschauer in Halbzeit eins keine Tore. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der 52. Minute ging der SC Retz in Front. Brian Brem war es, der vor 253 Zuschauern zur Stelle war und den Ball nach einem Eckball aus kurzer Distanz über die Linie beförderte. Es dauerte nicht lange bis die Gäste erneut trafen. Christopher Ledineg erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 57 Minuten auf 2:0, nachdem er an der Strafraumgrenze zum Schuss kam und den Ball im langen Eck versenkte. Die Gastgeber versuchten nochmal alles und kamen auch zu einigen Möglichkeiten. Retz verlegte sich auf die Defensive und wartete auf Fehler des Gegners. Nachdem die Hausherren nichts Zählbares auf ihr Konto bringen konnten, gingen die Gäste aus Retz wieder in den Angriff über und hätten den Vorsprung noch weiter ausbauen können. Doch Tore sollten beiden Teams nicht mehr gelingen. Mit dem Ende der Spielzeit strich der SC Retz gegen Kilb die volle Ausbeute ein.

Retz setzt sich von Kilb ab

Der SCU-GLD Kilb findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Im Angriff weisen die Gastgeber deutliche Schwächen auf, was die nur neun geschossenen Treffer eindeutig belegen. Kilb kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage des SCU-GLD Kilb bleibt angespannt. Gegen den SC Retz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Retz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Der SC Retz verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Am kommenden Freitag tritt Kilb beim SC Zwettl an, während der SC Retz einen Tag später die SV Gloggnitz empfängt.

1. Landesliga: SCU-GLD Kilb – SC Retz, 0:2 (0:0)

57 Christopher Ledineg 0:2

52 Brian Brem 0:1