Nächster Erfolg für SV Gloggnitz beim SC Retz

Details Sonntag, 06. November 2022 00:34

1. Landesliga: Vor etwa 350 Zuschauern kam es am Samstag zum Aufeinandertreffen des SC Retz mit der SV Gloggnitz. Durch ein 3:1 holte sich die SV Gloggnitz drei Punkte beim SC Retz. Pflichtgemäß strich die SV Gloggnitz gegen den SC Retz drei Zähler ein.

Für den Führungstreffer von Gloggnitz zeichnete Patrick Handler verantwortlich (18.), der nach einem Eckball am Fünfmeterraum zum Kopfball kam und einnickte. Ein Angriff über die rechte Seite und eine weite Flanke kam in den Strafraum und Edin Planic witterte seine Chance und schoss den Ball ins kurze Eck zum 1:1 für den SC Retz ein (29.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Mit einem schnellen Doppelpack (57./61.) zum 3:1 schockte Lukas Grill den SC Retz. Beim 2:1 ging der erste Kopfball noch an die Querlatte und Grill vollendete im Nachschuss. Beim 3:1 kam Grill mit viel Tempo in den Strafraum, wurde ideal bedient und traf trocken ins lange Eck. Am Ende punktete die SV Gloggnitz dreifach beim Gastgeber.

Grill schießt Gloggnitz zum Sieg

Der SC Retz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der SC Retz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Für den SC Retz sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die SV Gloggnitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. 32 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der 1. Landesliga. Die Saisonbilanz von Gloggnitz sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte die SV Gloggnitz lediglich drei Niederlagen ein. Seit sechs Begegnungen hat die SV Gloggnitz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für den SC Retz ist die spusu SKN St. Pölten Juniors (Samstag, 16:00 Uhr). Gloggnitz misst sich am selben Tag mit dem SC Zwettl (14:00 Uhr).

1. Landesliga: SC Retz – SV Gloggnitz, 1:3 (1:1)

61 Lukas Grill 1:3

57 Lukas Grill 1:2

29 Edin Planic 1:1

18 Patrick Handler 0:1