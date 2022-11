St. Pölten Juniors beenden beim ASK Mannersdorf die Sieglos-Serie

Details Sonntag, 06. November 2022 00:46

1. Landesliga: Etwa 165 Besucher kamen am Samstag in die Kurt-Melka-Arena nach Mannersdorf und wollten das Spiel der 14. Runde nicht verpassen. Die St. Pölten Juniors erreichte einen 3:1-Erfolg beim ASK Mannersdorf. Auf dem Papier ging die SKN Juniors als Favorit ins Spiel gegen Mannersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Für die Gastgeber begann das Spiel schon sehr unglücklich. Leon Mayer verletzte sich am Oberschenkel und musste schon nach drei Minuten von Filip Montanaro ersetzt werden. Lukas Burgstaller war es, der vor 165 Zuschauern in der 20. Minute mit einem Distanzschuss das 1:0 für die spusu SKN St. Pölten Juniors besorgte. Keeper Thomas Dau konnte dem Ball nur hinterher schauen. Mannersdorf war in Halbzeit eins weitgehend in die eigene Hälfte zurück gedrängt und verlegte sich ausschließlich auf die Defensive. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 69. Minute erhöhte Alvi Bazaliev auf 2:0 für die St. Pölten Juniors, nachdem er mit einer hohen Flanke bedient wurde und am Fünfmeter völlig alleine zum Kopfball kam. Für das 1:2 des ASK Mannersdorf zeichnete Amadeus Zenk verantwortlich (80.), der nach einem Freistoß von halbrechter Seite im Strafraum an den Ball kam, das Durcheinander ausnutzte und aus kurzer Distanz traf. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als die SKN Juniors für einen Treffer sorgte (94.). Nach einem Konter kam Rene Dürnitzhofer an der Strafraumgrenze an den Ball, narrte drei Verteidiger der Heimischen und schob cool und trocken ein. Am Schluss gewann die spusu SKN St. Pölten Juniors gegen Mannersdorf.

Mannersdorf offensiv weiter viel zu harmlos

35 Gegentreffer hat der ASK Mannersdorf mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Landesliga. Die Offensive der Gastgeber zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sechs geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mannersdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die letzten Auftritte des ASK Mannersdorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Bei der St. Pölten Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Die SKN Juniors verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Die spusu SKN St. Pölten Juniors verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Die St. Pölten Juniors setzte sich mit diesem Sieg von Mannersdorf ab und nimmt nun mit 16 Punkten den neunten Rang ein, während der ASK Mannersdorf weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Mannersdorf tritt am kommenden Samstag beim ASV Ofenbinder Spratzern an, die SKN Juniors empfängt am selben Tag den SC Retz.

1. Landesliga: ASK Mannersdorf – spusu SKN St. Pölten Juniors, 1:3 (0:1)

94 Rene Duernitzhofer 1:3

80 Amadeus Zenk 1:2

69 Alvi Bazaliev 0:2

20 Lukas Burgstaller 0:1