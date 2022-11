Unentschieden zwischen Haitzendorf und Schrems

Details Montag, 07. November 2022 00:01

1. Landesliga: Vor über 220 Zuschauern kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Haitzendorf und dem ASV Schrems. Am Sonntag kam der ASV EATON Schrems beim SV Haitzendorf nicht über ein 1:1 hinaus. Haitzendorf zog sich gegen den ASV Schrems achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Schon nach sieben Minuten scheiterte Haitzendorfs Stefan Nestler aus kurzer Distanz am Schremser Keeper Alexander Ruso. Die Führung des SV Haitzendorf stellte Daniel Randak in Minute elf per Elfmeter sicher. Der Angreifer traf vor 221 Zuschauern zum 1:0. Nach 31 Minuten sorgte Florian Weixelbraun für Gefahr, als er einen langen Pass mit der Ferse annahm und nur am Haitzendorfer Schlussmann Michael Kerschbaumer scheiterte. Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen. Komfortabel war die Pausenführung des Gastgebers nicht, aber immerhin ging Haitzendorf mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Florian Weixelbraun war es, der in der 53. Minute den Ball im Gehäuse des SV Haitzendorf unterbrachte. Ladislav Kolcava kam über die linke Seite nach vorne und spielte den Ball flach ins Zentrum. Der Ball ging durch, bis ihn auf der rechten Seite Weixelbraun mit dem zweiten Ballkontakt im Tor der Gastgeber unterbrachte. Kurz vor dem Ende hatten die Heimischen noch zwei Möglichkeiten zum Sieg, doch Tor wollte keines mehr gelingen. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Haitzendorf und Schrems die Punkte teilten.

Weixelbraun-Treffer rettet das Unentschieden

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Haitzendorf geht mit nun 16 Zählern auf Platz zehn in die Winterpause. Der SV Haitzendorf verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und acht Niederlagen. Haitzendorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der ASV EATON Schrems den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den ASV Schrems, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächsten Freitag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Schrems mit dem SV Langenrohr.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – ASV EATON Schrems, 1:1 (1:0)

53 Florian Weixelbraun 1:1

12 Daniel Randak 1:0