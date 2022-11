Waidhofens Mejta bestraft Ortmann/Oed-Waldegg in der Schlussphase

Details Samstag, 12. November 2022 00:01

1. Landesliga: Der SV Waidhofen/Thaya und der SG Ortmann/Oed-Waldegg boten den rund 300 Zuschauern im Birkenstadion zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Waidhofen/Thaya hat mit dem Sieg über den Ortmann/Oed-Waldegg einen Coup gelandet.

Die Gäste erwischten den besseren Start in dieses Spiel. Christopher Klauser brachte Waidhofen in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Im ersten Durchgang passierte dann nicht mehr all zu viel. Mit einem Tor Vorsprung für Ortmann/Oed-Waldegg ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Die zweiten 45 Minuten sollten die Hausherren besser beginnen. In der 54. Minute erzielte Patrik Ruzicka per Elfmeter das 1:1 für den SV Waidhofen/Thaya. Pavel Pilik stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. In Minute 65 der nächste Rückschlag für den SG Ortmann/Oed-Waldegg: Philipp Brandecker sieht den zweiten gelben Karton. Doch die Gäste konnten auch in Unterzahl gefährlich werden. Für das 2:2 der Gäste zeichnete Marco Meitz verantwortlich (72.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Michael Mejta einen Treffer für Waidhofen/Thaya im Ärmel hatte (83.). Schließlich sprang für Waidhofen gegen den Ortmann/Oed-Waldegg ein Dreier heraus.

Waidhofen/Thaya entfernt sich von den Abstiegsplätzen

Im letzten Match der Hinrunde tat der SV Waidhofen/Thaya etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz elf. Waidhofen/Thaya bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt Ortmann/Oed-Waldegg weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der SG Ortmann/Oed-Waldegg momentan auf dem Konto. Die Situation beim Ortmann/Oed-Waldegg bleibt angespannt. Gegen Waidhofen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 12.03.2023 empfängt der SV Waidhofen/Thaya dann im nächsten Spiel den SV Haitzendorf, während Ortmann/Oed-Waldegg am gleichen Tag beim SG Ardagger/Viehdorf antritt.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 3:2 (0:1)

83 Michael Mejta 3:2

72 Marco Meitz 2:2

58 Pavel Pilik 2:1

54 Patrik Ruzicka 1:1

10 Christopher Klauser 0:1