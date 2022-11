SC Retz trumpft bei St. Pölten Juniors auf

Details Sonntag, 13. November 2022 00:01

1. Landesliga: Vor 120 Zuschauern trafen in Runde 15 die Juniors des SKN St. Pölten und der SC Retz aufeinander. Die Gäste gingen mit einem giten Gefühl in die Winterpause und überholten St. Pölten damit auch in der Tabelle. Mit 0:2 verlor die spusu SKN St. Pölten Juniors am vergangenen Samstag zu Hause gegen den SC Retz.

Der SC Retz ging vor 120 Zuschauern in Führung. Brian Brem war es, der in der elften Minute den Ball technisch anspruchsvoll annahm und mit einem olatzierten Schuss zur Stelle war. Tobias Eggenfellner sorgte mit einem Alleingang und einem flachen Schuss ins lange Eck in der 20. Minute für das 2:0 der Gäste. Danach kamen auch die Heimischen etwas besser ins Spiel, doch Retz ließ nicht viel zu. Auch im zweiten Durchgang war das Spiel ausgeglichen und die Gastgeber versuchten offensiv aktiv zu sein, doch der SC Retz stand defensiv kompakt und ließen die Juniors kaum zu Chancen kommen. Den Grundstein für den Sieg über die St. Pölten Juniors legte der SC Retz bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Das Tor zum 2:0:

Tor SC Retz 19

Der SC Retz mit Sieg Nummer fünf

Für die SKN Juniors sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Mit diesem Sieg zog der SC Retz am Heimteam vorbei auf Platz neun. Die spusu SKN St. Pölten Juniors fiel auf die zehnte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 12.03.2023 empfängt die St. Pölten Juniors dann im nächsten Spiel den SC Zwettl, während der SC Retz am gleichen Tag gegen den ASV Ofenbinder Spratzern das Heimrecht hat.

1. Landesliga: spusu SKN St. Pölten Juniors – SC Retz, 0:2 (0:2)

20 Tobias Eggenfellner 0:2

11 Brian Brem 0:1