Kottingbrunn patzt bei Kilb

Details Samstag, 11. März 2023 05:01

1. Landesliga: Aus der eigenen Favoritenstellung konnte der ASK Kottingbrunn gegen den SCU-GLD Kilb kein Kapital schlagen und erlitt vor rund 250 Zuschauern eine überraschende 0:2-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Kilb wuchs über sich hinaus und fügte Kottingbrunn eine Pleite zu. Im Hinspiel hatte der ASK Kottingbrunn nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Den ersten Schuss in dieser Partie gaben die Gäste aus Kottingbrunn schon in Minute eins ab. Fünf Minuten später hatten auch die Heimischen ihre erste Torchance. In Minute 16 dann die riesen Möglichkeit für Kottingbrunn in Führung zu gehen- Nach einem Getümmel landet der Ball am Aluminium und von dort wieder in die Hände des Keepers. In MInute 29 gelang aber Kilb der Führungstreffer. Rund 250 Zuschauer sahen, wie Julian Falkensteiner in der 29. Minute das 1:0 für den SCU-GLD Kilb mit einem wuchtigen Kopfball markierte. Für den zweiten Treffer der Gastgeber zeichnete Maximilian Kerschner (36.) nur wenige Minuten später verantwortlich, als er seinen Schuss platziert ins Eck setzte. Praktisch im Gegenzug vergaben die Gäste die Chance auf den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause mussten die Kottingbrunner vor der Linie das 3:0 der Kilber verhindern. In der zweiten Halbzeit ließen die Gastgeber nocht mehr viel zu. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Kilb bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Kilb hält den Anschluss zur Sicherheitszone

Im Tableau hatte der Sieg des SCU-GLD Kilb keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 14. Drei Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Kilb momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SCU-GLD Kilb noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der Patzer von Kottingbrunn zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim ASK Kottingbrunn. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Das Tor zum 1:0:

Das Tor zum 2:0:

Am kommenden Samstag trifft Kilb auf den SG Ortmann/Oed-Waldegg, Kottingbrunn spielt tags zuvor gegen die SV Gloggnitz.

1. Landesliga: SCU-GLD Kilb – ASK Kottingbrunn, 2:0 (2:0)

36 Julian Falkensteiner 2:0

36 Maximilian Kerschner 1:0

