Niederlage gegen Langenrohr: Mannersdorf bleibt Schlusslicht bei Gegentoren

Details Samstag, 11. März 2023 05:13

1. Landesliga: Der SV Langenrohr setzte sich standesgemäß gegen den ASK Mannersdorf mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Langenrohr kassierte Mannersdorf vor rund 280 Besuchern eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte der ASK Mannersdorf einen 2:0-Sieg für sich verbucht.

Von Beginn an entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, die sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte. In Munte 21 musste Mannersdorf-Keeper Thomas Dau nach einem direkten Freistoß mit einer starken Parade die Null retten. In der 25. Spielminute ertönte nach einem Foul im Strafraum ein Elferpfiff für die Heimelf. Lukas Marschall verwandelte den Elfmeter und trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Christoph Weyermayr staubte aus kurzer Distanz ab und erhöhte den Vorsprung des SV Langenrohr nach 38 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Nach 49 Minuten reklamierten die Gäste aus Mannersdorf Hand-Elfmeter, doch der Pfiff blieb diesmal aus. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit gelang den Heimischen dann die Entscheidung. Alexander Kleczkowski baute den Vorsprung von Langenrohr in der 65. Minute auf 3:0 aus. Letzten Endes schlug der SV Langenrohr im 15. Saisonspiel Mannersdorf souverän mit 3:0 vor heimischer Kulisse.

Mannersdorf nun in Kontakt mit der Abstiegszone

Durch die drei Punkte verbesserte sich Langenrohr im Tableau auf die fünfte Position. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der SV Langenrohr momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Langenrohr, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der ASK Mannersdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Landesliga. Die Gäste holten auswärts bisher nur drei Zähler. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Mannersdorf immens. Mit erschreckenden 38 Gegentoren stellt der ASK Mannersdorf die schlechteste Abwehr der Liga. Mannersdorf musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Mannersdorf insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

In zwei Wochen trifft der SV Langenrohr auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 25.03.2023 den SC Retz auf eigener Anlage begrüßt. Kommenden Samstag (17:30 Uhr) muss Mannersdorf auswärts antreten. Es geht gegen den SC Retz.

1. Landesliga: SV Langenrohr – ASK Mannersdorf, 3:0 (2:0)

65 Alexander Kleczkowski 3:0

38 Christoph Weyermayr 2:0

26 Lukas Marschall 1:0

