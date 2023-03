Waidhofen/Thaya dreht das Spiel gegen Haitzendorf

Details Samstag, 11. März 2023 08:21

1. Landesliga: Der SV Haitzendorf kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SV Waidhofen/Thaya mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 1:2. Über 300 Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte Haitzendorf mit 3:1 für sich entschieden.

Die Gäste aus Haitzendorf kamen in Minute zehn zu ihrem ersten Abschluss. Nach 18 Minuten waren auch die Heimischen erstmals in diesem Spiel gefährlich vor das Tor des SV Haitzendorf gekommen. Stefan Nestler übernahm eine halbhohe Flanke und brachte den Gast in der 24. Minute nach vorn. Die junge Heimmannschaft tat sich schwer, kam aber noch vor der Pause zu einer weiteren guten Chance. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In der 47. Minute brachte Jannik Michael Scherzer den Ball im Netz des SV Haitzendorf unter. Scherzer bekam aus großer Distanz das Spielgerät und schlenzte dieses mit links ins lange Eck. Via Latte landete der Versuch im Netz. Dann kamen aber wieder die Gäste zu einer Torchance, die allerdings vom Schlussmann des SV Waidhofen/Thaya vereitlet werden konnte (54.). Dass Waidhofen/Thaya in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Andreas Ringswirth, der in der 79. Minute zur Stelle war. Sein Schuss von der Strafraumgrenze wurde noch abgefälscht und landete unhaltbar im Tor der Gäste. Zum Schluss feierte Waidhofen einen dreifachen Punktgewinn gegen Haitzendorf.

Rückstand in Sieg verwandelt

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Haitzendorf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SV Haitzendorf nur vier Zähler.

Mit diesem Sieg zog der SV Waidhofen/Thaya an Haitzendorf vorbei auf Platz neun. Der SV Haitzendorf fiel auf die zwölfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am Freitag, den 17.03.2023 (19:30 Uhr) reist Waidhofen/Thaya zum ASV EATON Schrems, zwei Tage später (15:30 Uhr) begrüßt Haitzendorf den SG Ardagger/Viehdorf vor heimischer Kulisse.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – SV Haitzendorf, 2:1 (0:1)

79 Andreas Ringswirth 2:1

47 Jannik Michael Scherzer 1:1

24 Stefan Nestler 0:1

