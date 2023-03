ASV Spratzern setzt Negativtrend auch gegen den SC Retz fort

Details Sonntag, 12. März 2023 09:34

1. Landesliga: Erfolglos ging der Auswärtstermin des ASV Ofenbinder Spratzern beim SC Retz über die Bühne. Der ASV Spratzern verlor das Match vor 270 Zuschauern mit 1:3. Der SC Retz war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel war 1:0 für die Heimmannschaft ausgegangen.

Die Anfangsphase verlief ohne große Höhepunkte. Für den Führungstreffer des SC Retz zeichnete Fabian Steirich verantwortlich (15.), der eine Flanke mit einem Flugkopfball verwertete. Dabei hatte er aber auch Glück, da ein Abwehrspieler den Ball noch entscheidend abfälschte. Aus der Ruhe ließ sich Spratzern nicht bringen. Milos Jankovic erzielte wenig später, nach einem Gestocher im Fünfmeterraum, den Ausgleich (21.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Eine Minute später ging der SC Retz durch den zweiten Treffer von Steirich in Führung. Erneut war es ein Durcheinander im Strafraum bis Steirich einnetzte. In der 81. Minute stand Predrag Radic am langen Pfosten, wo er eine Hereingabe verwertete und auf 3:1 für den SC Retz erhöhte. Am Ende stand der SC Retz als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Spratzern 14 Spiele ohne Sieg

Der SC Retz belegt momentan mit 20 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 20:20 ausgeglichen. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der SC Retz derzeit auf dem Konto. Der SC Retz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der ASV Ofenbinder Spratzern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur einen Zähler. Mit lediglich fünf Zählern aus 15 Partien steht der ASV Spratzern auf dem Abstiegsplatz. In der Verteidigung von Spratzern stimmt es ganz und gar nicht: 35 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der ASV Ofenbinder Spratzern musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASV Spratzern insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Spratzern weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SC Retz war am Ende kein Kraut gewachsen.

Das Tor zum 3:1-Endstand:

Tor SC Retz 81

Am kommenden Samstag trifft der SC Retz auf den ASK Mannersdorf (17:30 Uhr), der ASV Ofenbinder Spratzern reist zum SC Zwettl (16:30 Uhr).

1. Landesliga: SC Retz – ASV Ofenbinder Spratzern, 3:1 (1:1)

81 Predrag Radic 3:1

53 Fabian Steirich 2:1

21 Milos Jankovic 1:1

15 Fabian Steirich 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei