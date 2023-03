Unterhaltsames Unentschieden zwischen Gloggnitz und Rohrbach/St. Veit

Details Sonntag, 12. März 2023 01:47

1. Landesliga: Die SV Gloggnitz ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den Rohrbach/St. Veit hinausgekommen. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Gloggnitz gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die SV Gloggnitz der Favoritenrolle vor 200 Besuchern nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte Rohrbach/St. Veit knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Marco Moser war es, der vor 200 Zuschauern einen Tormannfehler ausnutzte und den Führungstreffer besorgte (18.). Noch in der ersten Halbzeit errang die SV Gloggnitz den Ausgleich (40.). Eine flache Hereingabe ging an Freund und Feind vorbei bis zu Moritz Leo Kneißl, der am langen Pfosten frei zum Abschluss kam. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Moser für den SG Rohrbach/St. Veit zur neuerlichen Führung (44.). Moser übernahm einen Steckpass, umkurvte den Keeper und schob zum 2:1 ein. Der Rohrbach/St. Veit führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Doch gleich nach Wiederbeginn jubelten wieder die Heimischen. Wieder ging eine scharfe und flache Hereingabe an allen vorbei und landete bei Robin Maydl. Dessen Abschluss wurde entscheidend abgelenkt. Marian Kocis lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Gloggnitz den 2:2-Ausgleich (48.). In Minute 86 hatte Gloggnitz noch die Chance auf den Sieg vergeben. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich das Heimteam und Rohrbach/St. Veit schließlich mit einem Remis.

Gloggnitz nun erster Verfolger des Spitzenduos

Die SV Gloggnitz machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz drei. Mit beeindruckenden 34 Treffern stellt die SV Gloggnitz den besten Angriff der 1. Landesliga. Gloggnitz weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Der SG Rohrbach/St. Veit besetzt momentan mit 21 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 17:17 ausgeglichen. Fünf Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat der Rohrbach/St. Veit derzeit auf dem Konto.

Die SV Gloggnitz ist nun seit acht Spielen, Rohrbach/St. Veit seit vier Partien unbesiegt.

Die SV Gloggnitz tritt am kommenden Freitag beim ASK Kottingbrunn an, der SG Rohrbach/St. Veit empfängt am selben Tag die spusu SKN St. Pölten Juniors.

1. Landesliga: SV Gloggnitz – SG Rohrbach/St. Veit, 2:2 (1:2)

48 Eigentor durch Marian Kocis 2:2

44 Marco Moser 1:2

40 Moritz Leo Kneissl 1:1

18 Marco Moser 0:1

