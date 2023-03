Alexiev trifft – St. Pölten Juniors siegt bei Rohrbach/St. Veit

Details Samstag, 18. März 2023 00:55

1. Landesliga: Mit 0:1 verlor der SG Rohrbach/St. Veit am vergangenen Freitag zu Hause vor etwa 120 Zuschauern gegen die spusu SKN St. Pölten Juniors. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der Rohrbach/St. Veit gegen die St. Pölten Juniors mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

In den ersten 45 Minuten fielen keine Tore und so ging es torlos in die Kabinen. Zehn Minuten nach Wiederbeginn schlugen die Gäste zu. Vor 120 Zuschauern markierte Thomas Alexiev das 1:0 (55.). Danach wechselten die Gastgeber mehrere Spieler, doch es sollte nicht mehr reichen. Die 0:1-Heimniederlage von Rohrbach/St. Veit war Realität, als der Unparteiische Erik Karner die Partie letztendlich abpfiff.

St. Pölten verschafft sich Luft

Mit 21 Zählern aus 16 Spielen steht die Heimmannschaft momentan im Mittelfeld der Tabelle. Fünf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat der SG Rohrbach/St. Veit momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät beim Rohrbach/St. Veit. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Die SKN Juniors besetzt momentan mit 19 Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 25:25 ausgeglichen. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

Am kommenden Samstag tritt Rohrbach/St. Veit beim ASV Ofenbinder Spratzern an, während die spusu SKN St. Pölten Juniors einen Tag zuvor den ASK Kottingbrunn empfängt.

1. Landesliga: SG Rohrbach/St. Veit – spusu SKN St. Pölten Juniors, 0:1 (0:0)

55 Thomas Alexiev 0:1

