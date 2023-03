Lucky Punch! Kottingbrunn siegt im Spitzenspiel gegen Gloggnitz

Details Samstag, 18. März 2023 01:06

1. Landesliga: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Kottingbrunn mit 1:0 gegen die SV Gloggnitz für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 3:3 ausgegangen.

Im Spitzenspiel der Runde wollte keines der beiden Teams verlieren. Lange Zeit sah auch alles nach einem Unentschieden aus. Zur Pause stand ein 0:0 auf der Anzeigentafel, doch für beide Mannschaften war noch alles drin. Aber auch nach dem Seitenwechsel hielten beide Mannschaften die Null. Erst in der Nachspielzeit sollte sich das ändern. Der ASK Kottingbrunn konnte sich bei Benjamin Knessl bedanken, der vor 196 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (91.). Schließlich strich Kottingbrunn die Optimalausbeute gegen Gloggnitz ein.

Kottingbrunn zieht an Gloggnitz vorbei

An der Abwehr des ASK Kottingbrunn ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 17 Gegentreffer musste das Heimteam bislang hinnehmen. Die Saisonbilanz von Kottingbrunn sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und drei Unentschieden büßte der ASK Kottingbrunn lediglich vier Niederlagen ein.

Mit beeindruckenden 34 Treffern stellt die SV Gloggnitz den besten Angriff der 1. Landesliga, allerdings fand Kottingbrunn diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die SV Gloggnitz verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog der ASK Kottingbrunn am Gast vorbei auf Platz drei. Gloggnitz fiel auf die vierte Tabellenposition. Mit insgesamt 30 Zählern befindet sich Kottingbrunn voll in der Spur. Die Formkurve der SV Gloggnitz dagegen zeigt nach unten.

Der ASK Kottingbrunn tritt kommenden Freitag, um 18:45 Uhr, bei der spusu SKN St. Pölten Juniors an. Einen Tag später empfängt die SV Gloggnitz den SG Ortmann/Oed-Waldegg.

1. Landesliga: ASK Kottingbrunn – SV Gloggnitz, 1:0 (0:0)

91 Benjamin Knessl 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei