SG Ardagger/Viehdorf gewinnt beim SV Haitzendorf

Details Montag, 20. März 2023 00:24

1. Landesliga: Der Ardagger/Viehdorf trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Haitzendorf davon. Luft nach oben hatte Ardagger/Viehdorf dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem Tabellenführer ein 2:1-Sieger feststand.

Die erste halbe Stunde war etwas zerfahren und beide Teams operierten meist mit langen Bällen. 350 Zuschauer sahen, wie Florian Schleindlhuber in der 27. Minute das 1:0 für die Gäste markierte. Nach einem Freistoß von der rechten Seite nahm Schleindlhuber den Ball mit dem Rücken zum Tor an und schloss aus der Drehung ab. Der Ball ging in hohem Bogen über alle hinweg und landete im Tor. Die Gastgeber hatten kurz vor der Pause die beste Möglichkeit auf einen eigenen Treffer. Stefan Nestler traf allerdings aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Haitzendorf versuchte alles um die Defensive der Gäste zu knacken, schaffte es aber nicht den Ball im Tor unterzubringen. Letztendlich hatte der SG Ardagger/Viehdorf Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Ardagger/Viehdorf bleibt Tabellenführer

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Der Gastgeber hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Haitzendorf alles andere als positiv.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der Ardagger/Viehdorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Wer Ardagger/Viehdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte der SG Ardagger/Viehdorf. Die Saisonbilanz des Ardagger/Viehdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und vier Unentschieden büßte Ardagger/Viehdorf lediglich eine Niederlage ein.

Mit insgesamt 37 Zählern befindet sich der SG Ardagger/Viehdorf voll in der Spur. Die Formkurve des SV Haitzendorf dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Freitag reist Haitzendorf zum SCU-GLD Kilb, zeitgleich empfängt der Ardagger/Viehdorf den ASV EATON Schrems.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – SG Ardagger/Viehdorf, 0:1 (0:1)

27 Florian Schleindlhuber 0:1

