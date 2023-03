Haitzendorf überrennt Kilb

Details Samstag, 25. März 2023 00:13

1. Landesliga: Der SCU-GLD Kilb blieb gegen Haitzendorf chancenlos und kassierte vor rund 350 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Haitzendorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der SV Haitzendorf hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Die Gäste starteten wie die Feuerwehr. Ein Doppelpack brachte die Gäste in eine komfortable Position: Florian Schuh war gleich zweimal zur Stelle (5./17.) und sorgte schon früh für eine 2:0-Führung. Die Hintermannschaft von Kilb ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Doch auch im zweiten Durchgang waren die Gäste schneller wieder im Spiel. Haitzendorf baute die Führung aus, indem Stefan Nestler zwei Treffer nachlegte (52./70.). Dazwischen setzte Kilbs Jan Sebastian Koppensteiner einen Freistoß an die Querlatte (56.). Letztlich fuhr der SV Haitzendorf aber einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Haitzendorf verschafft sich etwas Abstand nach unten

Im Sturm des SCU-GLD Kilb stimmt es ganz und gar nicht: 13 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Das Heimteam musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kilb insgesamt auch nur drei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SCU-GLD Kilb nur vier Zähler.

Bei Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Der SV Haitzendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Haitzendorf setzte sich mit diesem Sieg von Kilb ab und nimmt nun mit 19 Punkten den elften Rang ein, während der SCU-GLD Kilb weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Kilb tritt am Freitag, den 31.03.2023, um 19:30 Uhr, beim ASV EATON Schrems an. Zwei Tage später (16:30 Uhr) empfängt der SV Haitzendorf die SV Gloggnitz.

1. Landesliga: SCU-GLD Kilb – SV Haitzendorf, 0:4 (0:2)

70 Stefan Nestler 0:4

52 Stefan Nestler 0:3

17 Florian Schuh 0:2

5 Florian Schuh 0:1

