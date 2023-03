Ardagger/Viehdorf rettet einen Punkt gegen Schrems

Details Samstag, 25. März 2023 00:23

1. Landesliga: Der SG Ardagger/Viehdorf ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den ASV EATON Schrems hinausgekommen. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des Ardagger/Viehdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Ardagger/Viehdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte der Spitzenreiter knapp die Nase mit 3:2 vorn gehabt.

Die Gäste aus Schrems kamen mit dem Ziel auch beim Leader Punkte zu holen. Die ersten 45 Minuten verliefen ausgeglichen und beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend gegenseitig. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Vor einer Kulisse von 260 Zuschauern war es Patrick Krammer, der nach einem Eckball das 1:0 für den ASV Schrems erzielte. Doch der Tabellenführer wollte hier keinesfalls als Verlierer vom Platz gehen. Der SG Ardagger/Viehdorf brachte das Netz in der 88. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Eine Freistoß-Flanke wurde immer länger, ehe Marjan Gamsjäger per Kopf zum 1:1 traf. Letztlich gingen der Gastgeber und Schrems mit jeweils einem Punkt auseinander.

Spätes Tor verhindert die Niederlage

Nach 17 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den Ardagger/Viehdorf 38 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Ardagger/Viehdorf ist die funktionierende Defensive, die erst neun Gegentreffer hinnehmen musste. 15 Spiele ist es her, dass der SG Ardagger/Viehdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der ASV EATON Schrems bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate des ASV Schrems konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Der Ardagger/Viehdorf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 07.04.2023 gegen den SV Waidhofen/Thaya. Schrems hat nächste Woche den SCU-GLD Kilb zu Gast.

1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf – ASV EATON Schrems, 1:1 (0:0)

88 Marjan Gamsjaeger 1:1

59 Patrick Krammer 0:1

