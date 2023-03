SV Gloggnitz obenauf im Topspiel gegen Ortmann/Oed-Waldegg

Details Samstag, 25. März 2023 23:58

1. Landesliga: Die SV Gloggnitz und Ortmann/Oed-Waldegg lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte Gloggnitz keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 3:0 gewonnen.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste nach sieben Minuten, doch Gloggnitz-Schlussmann Stefan Bliem zeigte eine starke Parade. Nach 15 Minuten klopften die Hausherren zum ersten Mal gefährlich am Tor der Gäste an, doch der Ball fand den Weg ins Tor nicht. Vor 350 Zuschauern stellte Stefan Ofner per Elfmeter das 1:0 für die Gastgeber sicher (21.). In der 32. Minute ertönte erneut ein Elferpfiff und Gerald Peinsipp brachte das Netz für die SV Gloggnitz zum zweiten Mal zum Zappeln. Mit der Führung für die SV Gloggnitz ging es in die Kabine. In Minute 62 rettete die Querlatte für die Heimsichen. Für ruhige Verhältnisse sorgte die SV Gloggnitz, als Emre Can Yesilöz das 3:0 besorgte (74.). Jacob Paul beförderte das Leder zum 1:3 des SG Ortmann/Oed-Waldegg über die Linie (79.). In der 87. Minute erhielt Eric Schmutzer die Gelb-Rote Karte, sodass der Gast fortan in Unterzahl agieren musste. Doch auch in Unterzahl ließ sich der Gast nicht aufhalten. Kurz vor Ultimo war noch Marco Meitz zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Ortmann/Oed-Waldegg verantwortlich (90.). In Minute 93 hatte Ortmann/Oed-Waldegg sogar noch die Chance auf den Ausgleich. Nachdem Ortmann/Oed-Waldegg zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Gloggnitz verteidigt Platz vier

37 Tore – mehr Treffer als die SV Gloggnitz erzielte kein anderes Team der 1. Landesliga. Gloggnitz knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die SV Gloggnitz neun Siege, vier Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SG Ortmann/Oed-Waldegg derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der Ortmann/Oed-Waldegg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Die SV Gloggnitz setzte sich mit diesem Sieg von Ortmann/Oed-Waldegg ab und belegt nun mit 31 Punkten den vierten Rang, während der SG Ortmann/Oed-Waldegg weiterhin 27 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt Gloggnitz beim SV Haitzendorf an, während der Ortmann/Oed-Waldegg zwei Tage zuvor die spusu SKN St. Pölten Juniors empfängt.

1. Landesliga: SV Gloggnitz – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 3:2 (2:0)

90 Marco Meitz 3:2

79 Jacob Paul 3:1

74 Emre Can Yesiloez 3:0

32 Gerald Peinsipp 2:0

21 Stefan Ofner 1:0

