Ortmann/Oed-Waldegg lässt gegen St. Pölten Juniors nichts anbrennen

1. Landesliga: Für die St. Pölten Juniors gab es in der Partie gegen den Ortmann/Oed-Waldegg, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging Ortmann/Oed-Waldegg als Favorit ins Spiel gegen die SKN Juniors – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte die spusu SKN St. Pölten Juniors einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Nach etwa 13 Minuten hatten die Gastgeber erste Möglichkeiten. Auch die Gäste hatten nach 16 Minuten ihre erste Chance zur Führung. Lukas Schneider markierte vor 150 Zuschauern die Führung für den SG Ortmann/Oed-Waldegg (26.). In den letzten Minuten von Halbzeit eins hatten die Gäste Pech, denn Thomas Alexiev versenkte den Ball zum 2:0 ins eigene Tor (42.). In Halbzeit zwei lauerten die Gastgeber auf Konterchancen und hatten auch die eine oder andere Möglichkeit vorgefunden. Nach 70 Minuten scheiterten die Gäste mit einem Kopfball am Ortmann-Schlussmann, der diesen stark parierte. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der Ortmann/Oed-Waldegg bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

St. Pölten Juniors können sich nicht von unten lösen

Der Sieg über die St. Pölten Juniors, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Ortmann/Oed-Waldegg von Höherem träumen. Der Defensivverbund des SG Ortmann/Oed-Waldegg steht nahezu felsenfest. Erst 16-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Ortmann/Oed-Waldegg derzeit auf dem Konto.

Trotz der Schlappe behält die SKN Juniors den zehnten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, ein Remis und elf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat die spusu SKN St. Pölten Juniors noch Luft nach oben.

Am kommenden Samstag tritt Ortmann/Oed-Waldegg beim ASV Ofenbinder Spratzern an, während die St. Pölten Juniors zwei Tage zuvor den SV Haitzendorf empfängt.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – spusu SKN St. Pölten Juniors, 2:0 (2:0)

42 Eigentor durch Thomas Alexiev 2:0

26 Lukas Schneider 1:0

