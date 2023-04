Remis zwischen ASV Schrems und Kilb

Details Samstag, 01. April 2023 00:17

1. Landesliga: Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der ASV Schrems und Kilb vor mehr als 230 Zuschauern mit 1:1. Der vermeintlich leichte Gegner war Kilb mitnichten. Der SCU-GLD Kilb kam gegen Schrems zu einem achtbaren Remis. Keiner der Torhüter beider Mannschaften hatte im Hinspiel hinter sich greifen müssen: Die Partie war 0:0 geendet.

Die Gäste erwischten den besseren Start in diese Partie. In der siebten Minute ging der SCU-GLD Kilb nach einem Eckball in Front. Maximilian Kerschner war es, der vor 235 Zuschauern zur Stelle war. Nach einem Angriff von der linken Seite wurde Andreas Fuger im Strafraum gelegt - Elfmeter. Patrick Krammer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den ASV EATON Schrems ein (33.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Numerisch ins Hintertreffen geriet Kilb in der 88. Minute, als Jan-Sebastian Koppensteiner mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Eine Minute später folgte ihm Milan Vukovic vorzeitig in die Kabinen (89. Gelb-Rot). Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen Markus Winkler setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Wichtiger Punkt für Kilb

Mit 26 Zählern aus 17 Spielen steht der ASV Schrems momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Schrems ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SCU-GLD Kilb findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Mit erst 14 erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. Drei Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat Kilb momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SCU-GLD Kilb, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Der ASV EATON Schrems tritt am Samstag bei der SV Gloggnitz an. In zwei Wochen trifft Kilb auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 14.04.2023 beim SV Waidhofen/Thaya antritt.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SCU-GLD Kilb, 1:1 (1:1)

33 Patrick Krammer 1:1

7 Maximilian Kerschner 0:1

