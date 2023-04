Der SC Zwettl verliert beim SV Langenrohr

Details Samstag, 08. April 2023 00:10

1. Landesliga: Der SC Zwettl büßte mit der 1:2-Niederlage gegen den SV Langenrohr die Tabellenführung ein. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Zwettl beim Stand von 2:1 zum Sieger gemacht.

Die Heimelf begann überfallsartig und nutze gleich zu Beginn die Möglichkeiten. Das 1:0 war das Verdienst von Kevin Aue. Er war vor 300 Zuschauern in der neunten Minute zur Stelle. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Alexander Kleczkowski den Vorsprung von Langenrohr auf 2:0. Die Gäste mussten das erstmal verdauen. Doch die Hintermannschaft des SC Zwettl ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Nach der Pause wollte der Titelaspirant aus Zwettl den Rückstand aufholen. Das 1:2 des Gasts bejubelte Miroslav Milosevic (80.) aber erst kurz vor Schluss. Mehr war für den SC Zwettl nicht mehr drin. Am Ende verbuchte der SV Langenrohr gegen Zwettl die maximale Punkteausbeute.

Zwettl patzt im Titelkampf

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Langenrohr liegt nun auf Platz fünf. Acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele ist es her, dass der SV Langenrohr zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die gute Bilanz des SC Zwettl hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Zwettl bisher 13 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am Freitag muss Langenrohr beim SG Ardagger/Viehdorf ran, zeitgleich wird der SC Zwettl vom SG Rohrbach/St. Veit in Empfang genommen.

1. Landesliga: SV Langenrohr – SC Zwettl, 2:1 (2:0)

80 Miroslav Milosevic 2:1

12 Alexander Kleczkowski 2:0

9 Kevin Aue 1:0

