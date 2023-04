Spratzern mit Triumph über Ortmann/Oed-Waldegg

Details Sonntag, 09. April 2023 00:10

1. Landesliga: Nichts zu holen gab es für den SG Ortmann/Oed-Waldegg beim ASV Ofenbinder Spratzern. Der Tabellenletzte erfreute seine Fans mit einem 1:0. Mit breiter Brust war Ortmann/Oed-Waldegg zum Duell mit dem ASV Spratzern angetreten – der Spielverlauf ließ beim Ortmann/Oed-Waldegg jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Der SG Ortmann/Oed-Waldegg hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Eine gute halbe Stunde lang gab es keine Tore zu sehen. Es war die 33. Minute, als Eron Terziu vor 100 Fans einen Treffer für Spratzern sicherstellte. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Auch in Unterzahl ließ sich der Tabellenletzte die Führung nicht abknöpfen, denn Christian Hauptmann vom ASV Ofenbinder Spratzern sah nach einer Tätlichkeit glatt Rot (63.). Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Franz Ziernwald das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der ASV Spratzern brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Spratzern holt weiter auf

Trotz der drei Zähler machte Spratzern im Klassement keinen Boden gut. Die Offensive des ASV Ofenbinder Spratzern strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der ASV Spratzern bis jetzt erst 13 Treffer erzielte. Spratzern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten. Der ASV Ofenbinder Spratzern ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 30 Zählern aus 19 Spielen steht der Ortmann/Oed-Waldegg momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gäste. Insgesamt erst 17-mal gelang es dem Gegner, Ortmann/Oed-Waldegg zu überlisten. Neun Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SG Ortmann/Oed-Waldegg derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt der ASV Spratzern beim SV Haitzendorf an, während der Ortmann/Oed-Waldegg zwei Tage zuvor den ASK Mannersdorf empfängt.

1. Landesliga: ASV Ofenbinder Spratzern – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 1:0 (1:0)

33 Eron Terziu 1:0

