ASV Spratzern siegt in Haitzendorf

Details Mittwoch, 19. April 2023 00:54

1. Landesliga: Ein Tor machte den Unterschied – Spratzern siegte vor rund 170 Zuschauern mit 2:1 gegen den SV Haitzendorf. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Haitzendorf mit 4:1 gewonnen.

Die Abtastphase war nach einer Viertelstunde vorbei. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld und einem Zuspiel von Eron Terziu brachte Milos Jankovic die Heimmannschaft in der 16. Minute ins Hintertreffen. Auch die Heimelf kam zu der einen oder anderen Gelegenheit, jedoch noch nicht auf die Anzeigentafel. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den ASV Ofenbinder Spratzern. Die zweite Halbzeit brachte ein offenes Spiel. Die Gastgeber durften dann über den Ausgleich jubeln. Das 1:1 des SV Haitzendorf stellte Florian Schuh sicher (75.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Jankovic den entscheidenden Führungstreffer für den ASV Spratzern erzielte (89.). Am Ende verbuchte Spratzern gegen Haitzendorf einen Sieg.

ASV Spratzern dank Jankovic voll im Geschäft

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Haitzendorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des SV Haitzendorf alles andere als positiv. Die letzten Auftritte von Haitzendorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Die drei ergatterten Zähler hatten für den ASV Ofenbinder Spratzern das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten. Das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage hat für den ASV Spratzern das Verlassen der Abstiegsränge zur Folge.

Die Leistungssteigerung von Spratzern lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der ASV Ofenbinder Spratzern einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab.

Der SV Haitzendorf tritt am Freitag, den 21.04.2023, um 19:30 Uhr, beim ASK Mannersdorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der ASV Spratzern den ASV EATON Schrems.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – ASV Ofenbinder Spratzern, 1:2 (0:1)

89 Milos Jankovic 1:2

75 Florian Schuh 1:1

16 Milos Jankovic 0:1

