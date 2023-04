Waidhofen/Thaya nach Sieg über Kilb auf Platz zehn

Details Mittwoch, 19. April 2023 00:01

1. Landesliga: Nichts zu holen gab es für Kilb bei Waidhofen/Thaya. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Waidhofen wurde der Favoritenrolle vor mehr als 200 Besuchern gerecht. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen.

Nach vier bzw. 13 Minuten scheiterte Patrick Ruzicka zweimal an Kilb-Schlussmann Simon Neudhart. In Minute 27 fanden die Gäste nach einem Freistoß ihre größte Chance vor, doch Keeper Milan Pastucha war zur Stelle. Vor 205 Zuschauern markierte Pavel Pilik die Führung für den SV Waidhofen/Thaya (40.) mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte. Die Pausenführung von Waidhofen/Thaya fiel knapp aus, war aber insgesamt verdient. Der zweite Durchgang gestaltete sich ausgeglichen, wurde aber auch durch viele Fouls geprägt. In Minute 84 vergaben die Hausherren die Chance den Sack zuzumachen, als Joker Michael Polt aus kurzer Distanz scheiterte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Patrik Ruzicka nach einem Konterangriff für den zweiten Treffer sorgte (93.). Am Ende verbuchte Waidhofen gegen den SCU-GLD Kilb einen Sieg.

Waidhofen/Thaya verschafft sich etwas Luft

Der SV Waidhofen/Thaya liegt im Klassement nun auf Rang zehn. Waidhofen/Thaya bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten.

Kilb ist nach 19 absolvierten Spielen Tabellenletzter. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 31 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich der SCU-GLD Kilb schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Kilb nach unten durchgereicht.

Für Waidhofen geht es schon am Samstag bei der SV Gloggnitz weiter. Der SCU-GLD Kilb empfängt schon am Samstag den SG Ardagger/Viehdorf als nächsten Gegner.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – SCU-GLD Kilb, 2:0 (1:0)

93 Patrik Ruzicka 2:0

40 Pavel Pilik 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei