Kottingbrunn entscheidet Topduell gegen den SC Zwettl für sich

1. Landesliga: Mit Zwettl und Kottingbrunn trafen sich am Freitag vor mehr als 500 Zuschauern zwei Topteams. Für den SC Zwettl schien der ASK Kottingbrunn aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit Zwettl seinen Sieger gefunden.

In den ersten Minuten des Spiels waren beide Mannschaften um Kontrolle bemüht. Nach 28 Minuten hatten die Gastgeber ihre erste Torchance. Nach einem Freistoß von Zwettl verlängerte Milosevic mit dem Kopf und Kapitän Schmidt verpasste den Ball wenige Meter vor dem Tor nur knapp. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dann schlugen die Gäste aber zu. Benjamin Mustafic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Kottingbrunn (54./65.). In der 63. Minute scheiterten die Gastgeber an der Stange. Vor 510 Zuschauern stellte David Affengruber mit der dritten Torchance auch das 3:0 für die Gäste sicher (77.). In Minute 80 war für Zwettl zum zweiten Mal der Pfosten der Spielverderber. Am Ende verbuchte der ASK Kottingbrunn gegen den SC Zwettl einen Sieg.

Kottingbrunn eiskalt und effektiv

Trotz der Niederlage fiel Zwettl in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. 13 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SC Zwettl, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Kottingbrunn mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. An der Abwehr des ASK Kottingbrunn ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 19 Gegentreffer musste Kottingbrunn bislang hinnehmen. Der ASK Kottingbrunn sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

Am kommenden Samstag trifft Zwettl auf den SG Ortmann/Oed-Waldegg, Kottingbrunn spielt tags zuvor gegen den SG Rohrbach/St. Veit.

1. Landesliga: SC Zwettl – ASK Kottingbrunn, 0:3 (0:0)

77 Eigentor durch David Affengruber 0:3

65 Benjamin Mustafic 0:2

54 Benjamin Mustafic 0:1

